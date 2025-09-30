  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Dončić verjame, da bodo Jezerniki naredili velike stvari

    Na medijskem dnevu Los Angeles Lakers je slovenski zvezdnik Luka Dončić spregovoril o novih soigralcih, počutju v ekipi in svoji telesni pripravljenosti.
    Luka Dončić se veseli igranja z novimi soigralci. FOTO: Gary A. Vasquez/Imagn Images Via Reuters Connect
    Galerija
    Luka Dončić se veseli igranja z novimi soigralci. FOTO: Gary A. Vasquez/Imagn Images Via Reuters Connect
    Š. R., STA
    30. 9. 2025 | 08:43
    30. 9. 2025 | 08:50
    4:32
    A+A-

    Klubi v severnoameriški košarkarski ligi NBA začenjajo priprave na novo sezono. Kot običajno so v ligi pripravili medijski dan, tega so imeli tudi Los Angeles Lakers, pri katerih bo tudi v novi sezoni eden glavnih igralcev slovenski zvezdnik Luka Dončič. Ta verjame, da lahko v sezoni 2025/26 skupaj s soigralci naredijo velike stvari.

    Jezerniki so za novo sezono pripeljali nekaj odmevnih okrepitev, med njimi DeAndreja Aytona, Marcusa Smarta, Jaka LaRavio, nazadnje še Nicka Smitha mlajšega. Vodje ekipe pa bodo še vedno LeBron James, Austin Reaves in Dončić.

    V novo sezono s svežo glavo

    »Komaj čakam na intervjuje,« je Dončić v šali začel svoj nastop na novinarski konferenci. »Že v prejšnji sezoni smo pokazali, da lahko igramo proti vsakomur. Imeli smo obdobje, ko smo po mojem igrali najboljšo košarko v ligi. Dodali smo še nove igralce in lahko naredimo velike stvari,« je nadaljeval 26-letnik, ki ima v karieri NBA povprečje skorajda za številke za trojnega dvojčka.

    V prejšnji sezoni je v izjemno odmevni menjavi Dallas Mavericks zamenjal za Lakers, s katerimi se je sicer prebil v končnico, a tam hitro izpadel. Večkrat je poudaril, da je nepričakovana menjava okolja tudi nanj zelo vplivala, zdaj pa se počuti precej bolj sproščenega tudi glede vloge ene od vodij ekipe.

    »Zdaj je precej lažje. V prejšnji sezoni sem šel skozi veliko stvari. Zdaj imam svežo 'glavo'. Zagotovo sem v boljšem položaju. Ko prideš v novo ekipo med sezono, je težko, ampak to obdobje pred sezono mi bo zdaj pomagalo dodatno spoznati vse fante skozi trening. Tudi novinci lahko veliko pomagajo, dodali smo nekatere izvrstne košarkarje, zato se že veselim igranja z njimi in ne proti njim,« je povedal Dončić in poudaril, da je sicer še utrujen po poletnih pripravah in igranju za reprezentanco na evropskem prvenstvu, a da je pripravljen na novo sezono. »Ta bi bila lahko zelo zabavna za nas,« je pripomnil.

    Glavna okrepitev ekipe je center DeAndre Ayton, prvi izbor nabora leta 2018, na katerem je Dallas kot tretjega izbral Dončića. Čeprav v dosedanji karieri Ayton ni niti približno pustil takšnega vtisa v NBA kot na primer Dončić, pa je s povprečjema 16,4 točke in 10,5 skoka na tekmo dobrodošel v kalifornijski zasedbi.

    »Ko so mi v klubu povedali, da ga želijo dobiti, sem bil zelo vesel. Lepo, da je z nami,« je nekaj pohvalnih besed o novem soigralcu nanizal Slovenec. Ta je pred sezono z Lakers podaljšal pogodbo za tri leta in približno 140 milijonov evrov, vodstvo kluba pa je nedavno za štiri leta podaljšalo pogodbo tudi s trenerjem JJ Redickom.

    Z Reddickom bi sodeloval do konca kariere

    »To je zelo dobro. Vedno je lepo delati z JJ-jem. Rad ga imam kot trenerja, pove ti, kaj delaš dobro, kaj slabo. Ima neverjeten odnos do igre. Zato sem vesel, da je moj trener. Upam, da bo tako do konca kariere,« je poudaril Dončić in polaskal tudi Los Angelesu in Jezernikom: »Zelo me veseli igrati za Lakers, eno najboljših organizacij na svetu.«

    Vprašanja na medijskem dnevu so letela tudi na to, ali je delal na čem posebnem v poletnem obdobju. »Nisem delal na ničemer posebno. Bilo je igranje pet na pet, štiri na štiri, tri na tri, ampak glavno je bilo to, da se spravim v boljšo telesno pripravljenost,« je zaključil Slovenec. Liga NBA se bo začela 21. oktobra, že 4. oktobra pa Dončića in soigralce čaka prva tekma predsezone, ko se bodo pomerili z nekdanjim Aytonovim klubom Phoenixom.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    NBA se bliža

    Kdo bo MVP? Zvezdnik stavi na Dončića: Saj ste videli ... (VIDEO)

    Vse kaže, da se bo boj za najkoristnejšega igralca v NBA odvijal med petimi imeni, center Chicago Bulls meni, da je Luka Dončić dozorel za velike stvari.
    Peter Zalokar 29. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Luka Dončić ob začetku priprav prejel pomembno novico

    Rob Pelinka je na novinarski konferenci povedal, da so pogodbo z JJ Redickom podaljšali kot znak dolgoročnega zaupanja v 41-letnega trenerja.
    26. 9. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Zvezdnik o različnih obdobjih

    Legenda bikov jasen, Curry in Jokić bi imela velike težave. Dončića ni omenjal

    Scottie Pippen, ena največjih legend lige NBA, je včeraj slavil 60. rojstni dan. Primerjal je košarko, ki se igra zdaj in v njegovem obdobju.
    26. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Victor Wembanyama

    Poletje tekmeca Dončića: kung fu v veganskem templju, obrita glava in Mao Zedong

    Številni ljubitelji košarke komaj čakajo na novo sezono Victorja Wembanyame, ki je po težavah s strdki znova zdrav.
    Nejc Grilc 25. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Orjak odprl dušo

    Giannis Antetokounmpo najbolj uživa takrat, ko mu nekdo reče, da ne zmore

    Zvezdnik lige NBA je v čustvenem in iskrenem intervjuju povedal, kaj ga osrečuje in jezi. Ni izključil, da bi kariero končal v Evropi.
    24. 9. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
