Dončić verjame, da bodo Jezerniki naredili velike stvari

Klubi v severnoameriški košarkarski ligi NBA začenjajo priprave na novo sezono. Kot običajno so v ligi pripravili medijski dan, tega so imeli tudi Los Angeles Lakers, pri katerih bo tudi v novi sezoni eden glavnih igralcev slovenski zvezdnik Luka Dončič. Ta verjame, da lahko v sezoni 2025/26 skupaj s soigralci naredijo velike stvari.

Jezerniki so za novo sezono pripeljali nekaj odmevnih okrepitev, med njimi DeAndreja Aytona, Marcusa Smarta, Jaka LaRavio, nazadnje še Nicka Smitha mlajšega. Vodje ekipe pa bodo še vedno LeBron James, Austin Reaves in Dončić.

V novo sezono s svežo glavo

»Komaj čakam na intervjuje,« je Dončić v šali začel svoj nastop na novinarski konferenci. »Že v prejšnji sezoni smo pokazali, da lahko igramo proti vsakomur. Imeli smo obdobje, ko smo po mojem igrali najboljšo košarko v ligi. Dodali smo še nove igralce in lahko naredimo velike stvari,« je nadaljeval 26-letnik, ki ima v karieri NBA povprečje skorajda za številke za trojnega dvojčka.

V prejšnji sezoni je v izjemno odmevni menjavi Dallas Mavericks zamenjal za Lakers, s katerimi se je sicer prebil v končnico, a tam hitro izpadel. Večkrat je poudaril, da je nepričakovana menjava okolja tudi nanj zelo vplivala, zdaj pa se počuti precej bolj sproščenega tudi glede vloge ene od vodij ekipe.

»Zdaj je precej lažje. V prejšnji sezoni sem šel skozi veliko stvari. Zdaj imam svežo 'glavo'. Zagotovo sem v boljšem položaju. Ko prideš v novo ekipo med sezono, je težko, ampak to obdobje pred sezono mi bo zdaj pomagalo dodatno spoznati vse fante skozi trening. Tudi novinci lahko veliko pomagajo, dodali smo nekatere izvrstne košarkarje, zato se že veselim igranja z njimi in ne proti njim,« je povedal Dončić in poudaril, da je sicer še utrujen po poletnih pripravah in igranju za reprezentanco na evropskem prvenstvu, a da je pripravljen na novo sezono. »Ta bi bila lahko zelo zabavna za nas,« je pripomnil.

Glavna okrepitev ekipe je center DeAndre Ayton, prvi izbor nabora leta 2018, na katerem je Dallas kot tretjega izbral Dončića. Čeprav v dosedanji karieri Ayton ni niti približno pustil takšnega vtisa v NBA kot na primer Dončić, pa je s povprečjema 16,4 točke in 10,5 skoka na tekmo dobrodošel v kalifornijski zasedbi.

»Ko so mi v klubu povedali, da ga želijo dobiti, sem bil zelo vesel. Lepo, da je z nami,« je nekaj pohvalnih besed o novem soigralcu nanizal Slovenec. Ta je pred sezono z Lakers podaljšal pogodbo za tri leta in približno 140 milijonov evrov, vodstvo kluba pa je nedavno za štiri leta podaljšalo pogodbo tudi s trenerjem JJ Redickom.

Z Reddickom bi sodeloval do konca kariere

»To je zelo dobro. Vedno je lepo delati z JJ-jem. Rad ga imam kot trenerja, pove ti, kaj delaš dobro, kaj slabo. Ima neverjeten odnos do igre. Zato sem vesel, da je moj trener. Upam, da bo tako do konca kariere,« je poudaril Dončić in polaskal tudi Los Angelesu in Jezernikom: »Zelo me veseli igrati za Lakers, eno najboljših organizacij na svetu.«

Vprašanja na medijskem dnevu so letela tudi na to, ali je delal na čem posebnem v poletnem obdobju. »Nisem delal na ničemer posebno. Bilo je igranje pet na pet, štiri na štiri, tri na tri, ampak glavno je bilo to, da se spravim v boljšo telesno pripravljenost,« je zaključil Slovenec. Liga NBA se bo začela 21. oktobra, že 4. oktobra pa Dončića in soigralce čaka prva tekma predsezone, ko se bodo pomerili z nekdanjim Aytonovim klubom Phoenixom.