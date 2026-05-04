Košarka

Dončić vesel zmage, kdaj pa se bo vrnil na igrišče?

Los Angeles Lakers po zmagi s 4:2 proti Houstonu v uvodnem kolu končnice nestrpno čakajo na boj s prvaki ter želeno vrnitev našega asa.
Luka Dončić ni skrival veselja ob uspehu soigralcev in uvrstitvi v 2. kolo končnice lige NBA. FOTOGRAFIJI: Kenneth Richmond/AFP
Siniša Uroševič
4. 5. 2026 | 05:00
4:15
A+A-

Uganke še zdaleč ni konec – kdaj se bo na igrišče Luka Dončić? https://www.delo.si/sport/kosarka/od-kobeja-bryanta-smo-cakali-na-to-kar-pocne-luka-doncic Natanko en mesec je naokrog od tiste njegove nesrečne poškodbe stegenske mišice, takrat je bilo pred moštvom Los Angeles Lakers še pet tekem rednega dela v sezoni lige NBA. Odtlej se je pod žarometi mogočnih dvoran onstran Atlantika dogajalo marsikaj, njegov klub je le preskočil uvodno oviro v končnici in po tej zmagi v seriji s Houstonom v prihajajočem 2. kolu sledi velika bitka z branilci naslova iz Oklahome.

Na dlani je bilo, da brez slovenskega asa in obenem prvega strelca moštva Los Angelesu že ob uvodu v ta prestižni izločilni del sezone ne bo lahko. Ne nazadnje tudi zavoljo nočne more, potem ko so Lakers – podobno kot hokejski someščani, Kopitarjevi Kings – v zadnjih sezonah izpadli že v 1. kolu. In tudi scenarij letošnje uvodne etape v končnici ni imel tako lepe vsebine, kot je sprva kazalo iz zornega kota zasedbe Los Angeles Lakers. Ta je namreč dobila prve tri tekme s Houstonom in – ne glede na Dončićevo odsotnost – kakšnih težav ni bilo na obzorju. Toda nepredvidljivost izločilnih tekem je udarila na plano, tekmeci so izid v seriji znižali na 2:3. »Mar ja ne bomo prva ekipa doslej v zgodovine lige, ki je zapravila vodstvo s 3:0 in nato izgubila serijo,« so se ob prvih znakih preplaha spraševali privrženci 17-kratnih prvakov. Jasno, vedno znova pa je sledilo še ključno vprašanje – kdaj se bo vrnil Luka?

naslovov prvakov so doslej osvojili Boston Celtics in so na vrhu večne lestvice lige NBA. Eno lovoriko manj imajo LA Lakers

Toda vsaj glede uvrstitve v 2. kolu so si omenjeni navijači, ob njih pa kajpak tudi vsi pri klubu oddahnili: na tekmi št. 6 je bilo namreč njihovo moštvo na gostovanju v Houstonu krepko boljše ter se tako ob zmagi z 98:78 veselilo končnih 4:2 in tako vendarle tudi vizuma za naslednjo izločilno predstavo. In ta bo seveda spet zahtevna, saj bodo na nasprotni strani stali prvaki iz Oklahome.

Veteran prevzel breme

»Precej naših fantov, iskreno povedano, ni bilo v takšnem položaju, niso bili v situaciji, ko bi lahko prišli v nadaljevanje na tak način. Poleg tega je bilo to na gostovanju in zato je bilo še toliko težje in obremenjujoče. Zato je bilo zame zelo pomembno, da sem samozavestno pristopil tekmi in zastavil ton igre,« je po srečnem koncu razmišljal neuničljivi LeBron James. Pri 41 letih je nabral za zvrhan koš izkušenj, natančne severnoameriške statistike razkrivajo, da je bil s svojimi zasedbami doslej že 22-krat zmagovalec serij po odločilnih tekmah na gostovanjih. Ni ga košarkarja v tej ligi s takšno bilanco!

Neuničljivi LeBron James je bil ključni mož zmage moštva iz Los Angelesa na tekmi v Houstonu.
Vse v redu in prav, toda kako je glede tekmovalne vrnitve slovenskega asa? Sodeč po zapisu v vplivnem Los Angeles Times se le približuje ta tako želeni trenutek, ker to razkrivajo tudi zadnji dnevi treninga. Luka namreč ni več le tisti, ki zgolj meče žogo proti košu, temveč opravlja tudi zahtevnejše vaje z veliko gibanja. Kajpak mu ni lahko spremljati soigralcev ob igrišču v ključnem delu sezone in lovu na šampionski prstan, ki ga v košarkarskem Los Angelesu ni bilo od leta 2020 in takrat finalne serije s 4:2 v zmagah z Miamijem, toda obenem iz klubske pisarne po navodilih zdravniške stroke opozarjajo, da Slovenec mora ohraniti potrpežljivost. Resda prizori s treninga napovedujejo skorajšnjo vrnitev, jasno pa je, da ga za uvod ta teden v Oklahomi, po srednjeevropskem času v noči s torka na sredo, še ne bo na igrišču.

