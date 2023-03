Dončić z Dallasom zmagal, Dragić prvič v dresu Milwaukeeja

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA v gosteh s 127:104 premagali Indiano Pacers in obdržali upanje na preboj v končnico.

Dallas je z zmago nad Pacers končal niz štirih porazov, za zmagovito ekipo pa je slovenski zvezdnik Luka Dončić v 28 minutah dosegel 25 točk, sedem podaj in šest skokov.

Le nekaj ur pred tekmo Dallasa je vodstvo lige NBA sporočilo, da bo Dončić lahko igral proti Indiani, saj je preklicalo 16. tehnično napako v sezoni, ki jo je zaradi kletvic, usmerjenih proti sodnikom, prejel ob porazu proti Charlotte Hornets s 104:110. To je bila že druga tehnična napaka Dončića v sezoni, ki jo je vodstvo tekmovanja preklicalo, s tem pa se je izognil suspenzu ene tekme.

»Bilo je težko. Luka je imel nekaj podaj, ki so bile neverjetne, take, ki jih lahko pričara le en igralec na svetu,« je povedal trener Pacers Rick Carlisle, nekdanji trener Dončića pri Dallasu. Dejal pa je tudi, da ga je presenetilo, ker je liga preklicala tehnično napako. Proti oslabljeni Indiani, igrala je brez treh poškodovanih košarkarjev (Tyrese Haliburton, Myles Turner in Chris Duarte), je 24-letni Dončić posebej uspešno igral v tretji četrtini, ko je prispeval 13 točk.

Med drugim je s podajo po celotni širini igrišča, četudi sta bila ob njem dva igralca tekmecev, podal do novinca Jadena Hardyja, ki je zadel trojko za tri od 20 točk, ki jih je dosegel, in bil drugi strelec Dallasa med šestimi igralci z dvomestnim številom točk.

Mavericks, ki so z delnim izidom 14:2 v začetku druge četrtine povedli s 43:29 in v tretji vodili s 77:56, bodo tretje od petih gostovanj v nizu igrali v noči na četrtek po slovenskem času v Philadelphii, Pacers pa čaka Milwaukee Bucks.

Goran Dragić je prvič zaigral za najboljšo ekipo lige in za Milwaukee, ki je v Detroitu s 126:117 ugnal Pistons, v devetih minutah dosegel tri podaje in ostal brez točke ob dveh osebnih napakah. Dragić je za Bucks podpisal v začetku marca, sezono pa je začel v dresu Chicago Bulls. Šestintridesetletni Ljubljančan je za prvake iz sezone 2020/21 tokrat po poškodbi zaigral prvič.

Tako Milwaukee, med drugimi je manjkal grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo, kot Detroit sta bila zelo oslabljena, prvi strelec pa je bil Khris Middleton s 34 točkami za Bucks proti ekipi, ki ga je pred leti izbrala na naboru novincev lige.

Ekipa Denver Nuggets, ki je najboljša v zahodnem delu lige, je v Philadelphii s 116:111 premagala 76ers, tretje moštvo vzhodnega dela in četrto v celotni ligi. Vlatko Čančar ni igral za Denver, za katerega je Srb Nikola Jokić dosegel 29. trojni dvojček v sezoni s 25 točkami, 17 skoki in 12 podajami.

V Philadelphii se je napovedoval dvoboj med Jokićem in Joelom Embiidom, ki je bil lani drugi v izboru za najkoristnejšega igralca lige MVP. Embiid zaradi bolečin v desni stegenski mišici ni igral, Jokić pa je potrdil, da bi lahko še tretjič v nizu osvojil lovoriko MVP rednega dela lige.

»Vsi si želijo videti dvoboje takih igralcev. Toda mi moramo gledati na ekipo, biti pametni in poskrbeti, da bodo vsi zdravi in povsem nared za odločilne boje v končnici,« je povedal Doc Rivers, trener 76ers.

Joel Embiid je s povprečjem 33,3 točke na tekmo najboljši strelec lige, drugi je Dončić (32,9).