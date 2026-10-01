Dončić z neverjetno potezo razjezil Reavesa: Sovražim ga (VIDEO)

Eden od ključnih poletnih ciljev vodstvene garniture Los Angeles Lakers je bil obdržati odličnega Austina Reavesa. To jim je uspelo že junija, ko sta se obe strani dogovorili za štiriletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 185 milijonov evrov.

Generalni direktor Rob Pelinka se je nato lahko posvetil drugim načrtom in pripeljal tudi številne druge okrepitve. Med njimi izvrstnega centra Walkerja Kesslerja, ki bo skrbel za obrambo pod košem, Quentina Grimesa, Sandra Mamukelashvilija in Collina Sextona. Ko so Reavesa po ekipnem treningu vprašali, ali vidi sledi ekipe, ki bi lahko osvojila naslov, je bil odgovor jedrnat. »Ja, vidim,« je prepričan branilec, ki vse od leta 2021 igra za Jezernike.

Osemindvajsetletnika je med pripravami na novo sezono navdušilo predvsem izboljšanje igre v obrambi. »Naj vam povem, da ni enostavno poskušati doseči koš proti Matissu in Ziairu, še posebej ko je na igrišču tudi Adou (Thiero), v obrambni liniji pa še Walker,« je pohvalil dva nova prišleka, Matissa Thybulla in Ziaira Williamsa. »Včeraj in danes sem se s tem spopadal ves dan in to ni zabavno. V obrambi bomo veliko boljši. Ti fantje se borijo za vsako posest žoge, vsi ostali pa opravljajo svoje vloge in igrajo tako, kot je treba. Vidim, kako izjemni lahko smo.«

Poln hvale je bil tudi na račun Adouja Thieroja, ki je navduševal na poletni ligi, v lanski sezoni pa je minute nabiral tudi pri razvojni ekipi. »Adou me je celo poletje branil, ko smo igrali prijateljske tekme in podobno. Je pravi čudež narave, giblje se tako dobro kot kdorkoli drug. Eden najboljših športnikov v ligi. Ko bo začel bolj razmišljati o igri, o tem smo se to poletje veliko pogovarjali – postavil je veliko vprašanj. Zelo ga zanima učenje, in prav to potrebuje,« je pojasnil, kako lahko mladi up še napreduje.

Reavesa so med medijsko razpoložljivostjo vprašali tudi o delovnih navadah slovenskega zvezdnika Luke Dončića, a se je ameriški zvezdnik sredi odgovora zmedel, saj ga je presenetil Ljubljančan, ki je metal s sredine igrišča. »Danes ga ni tukaj. Vsak trening jemlje resno. Želi biti najboljši košarkar in najboljši človek, kar lahko je. Veste, Luka je v zadnjih 30 sekundah zadel pet metov s sredine igrišča. To je noro,« je bil navdušen in v šali pristavil: »In pravkar je zadel še enega. Sovražim ga.«

Nato se je zbral in nadaljeval: »Ampak kakorkoli že, njegova predanost je res izjemna. Želi delati prave stvari in biti najboljši možni soigralec.« Reaves je dejal, da je dober prijatelj s slovenskim zvezdnikom, s katerim se pogovarjata vsak dan. Los Angeles Lakers bodo prvo prijateljsko tekmo odigrali 6. oktobra proti Sacramento Kings.