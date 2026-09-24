Dončić z obljubo navijačem: Ne bom počival, dokler ne osvojimo novih naslovov

Luka Dončić je v Los Angeles prišel povsem nepričakovano, pred začetkom svoje druge polne sezone pri Lakers pa ima jasno predstavo, kako želi nadaljevati svojo zgodbo v vijolično-zlatem dresu. Slovenski zvezdnik je v osebnem zapisu za novo uradno knjigo slovitega kluba navijačem poslal zelo neposredno sporočilo.

»Zdaj sem član Lakers. Nisem prepričan, da sem si kdaj predstavljal, da bom tukaj in nosil vijolično-zlati dres. To je bilo čudovito presenečenje in občutek je neverjeten. Zdaj si obupno želim osvojiti vse. Ne bom počival, dokler ne osvojimo novih naslovov prvaka,« je zapisal Dončić.

Njegov zapis z naslovom To Win It All: On Basketball and Belonging je del nove 528 strani dolge knjige Lakers: An Official History of the Purple & Gold, ki jo je klub pripravil skupaj z založbo Taschen. V njej je predstavljena zgodovina Lakers od začetkov v Minneapolisu do sedanjosti, svoje zapise pa so poleg Dončića prispevali še Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Pau Gasol, LeBron James, Pat Riley in številna druga velika imena kluba.

V Los Angelesu želi spisati svoja šampionska poglavja

Dončić se je v svojem zapisu ozrl tudi na pot, ki ga je iz Slovenije vodila v Real Madrid, nato v ligo NBA in februarja 2025 po enem najbolj odmevnih prestopov v zgodovini lige še iz Dallas Mavericks v Los Angeles.

Prihod v Kalifornijo je opisal kot čudovito presenečenje, v novem okolju pa se je tudi hitro poistovetil z visokimi pričakovanji kluba. Zdaj želi nadaljevati tradicijo Lakers, zaznamovano z zmagami in osvajanjem naslovov.

»Včasih sem pustil, da je namesto mene večinoma govorila moja igra, toda navijačem Lakers želim sporočiti, da sem pripravljen, navdušen in željan uspehov. To je mesto, ki je navajeno zmagovati, in to na veliko. Počaščen in hvaležen sem, da imam zdaj priložnost napisati svoja šampionska poglavja.«

Teža zgodovine v vijolično-zlatem dresu

Dončić se je spomnil tudi enega prvih pogovorov z lastnico kluba Jeanie Buss po prihodu v Kalifornijo. Povabila ga je v svojo pisarno in mu hitro dala vedeti, da v Los Angelesu ne gre zgolj za novo poglavje kariere, ampak tudi za priložnost, da se nekoč postavi ob bok največjim imenom v zgodovini kluba.

Takšno sporočilo pri franšizi, za katero so igrali Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal in LeBron James, nosi posebno težo. Dončić pravi, da zgodovino kluba občuti skoraj na vsakem koraku.

»Ko hodim po hodnikih vadbenega centra, čutim zgodovino okoli sebe. Naš vadbeni center je kot košarkarski muzej, enako velja za našo dvorano,« je zapisal. »Takrat razumeš odgovornost, ki jo prinaša nadaljevanje tradicije, ki so jo ustvarile vse legende tega kluba.«