FOTO:Dončić zaman natresel 40, Porzingis pa 30 točk

Dragić že ob 19.30, Dončić le uro pozneje

V severnoameriški košarkarski ligi NBA nizajo tekme na Floridi, kjer bodo končali edinstveno sezono 2019/20. V eni od najbolj zanimivih tekem večera sta se merilain, dramatična tekma pa je v končnici pripadla slednjemu z izidom 117:115. Rezultat je bil nazadnje izenačen pri 98:98, nato je vseskozi za koš ali dva vodil Phoenix.Pri Dallasu je statistično blestel slovenski zvezdnik, ki je v 38 minutah igre dosegel kar 40 točk (za tri 0:3, za dve 11:17, prosti meti 18:19) ter jim dodal osem skokov in enajst asistenc. Do novega trojnega dvojčka sta mu torej zmanjkala le dva skoka.je primaknil 30 točk in 8 skokov,pa 16 točk in po dva skoka in podaji. Pri zmagovalcih so izstopalis 30 točkami,z 20 točkami inz 19 točkami in 12 skoki.Dallas še vedno zaseda 7. mesto v razvrstitvi zahodne konference pred Memphisom, na vrhu ostajata oba kluba iz Los Angelesa –in. Dallas bo naslednjo tekmo igral jutri ob 20.30 po slovenskem času, ko se bo meril s Sacramentom, že danes pa čaka nov izzivnjegov Miami se bo ob 19.30 po slovenskem času meril s Torontom.