FOTO:Naslednja Dončićeva cilja: naslov prvaka in zmenek z Jennifer Aniston

Orlando – Ko je Luka Dončić pred dvema letoma vkorakal v ligo NBA, je posnel šaljiv video, v katerem je opredelil svoje cilje. V prvi sezoni je želel postati novinec leta, v drugi nastopiti na tekmi All-Star in v končnici prvenstva, v tretji povabiti na zmenek filmsko igralko Jennifer Aniston, v četrti osvojiti lovoriko MVP in v peti še naslov prvaka. Doslej se je držal napovedi, čeprav mu je letos ostal občutek, da bi lahko z Dallasom dosegel še nekaj več.LA Clippers so bili v uvodnem krogu izločilnih bojev za odtenek ali dva močnejši in si z zmago s 111:97 v šesti tekmi prislužili napredovanje na naslednjo stopničko, na ...