Dončić že pozdravil dve okrepitvi, velika riba pristala v Los Angelesu

Prvi dnevi obdobja, ko prosti igralci v ligi NBA lahko podpisujejo pogodbe z novimi moštvi, so vedno pestri. Začelo se je danes ponoči po slovenskem času, Los Angeles Lakers pa imajo po odločitvi LeBrona Jamesa bolj jasno sliko o tem, kaj lahko in česa igralcem ne morejo ponuditi. Rob Pelinka je ostal brez Luka Kennarda, a je že dogovorjen z dvema okrepitvama za novo sezono.

Kennard, ki je lani na začetku končnice igral odlično, a nato zdrsnil v povprečje, se je dogovoril za dveletno pogodbo (13 milijonov dolarjev) v Phoenixu in zapušča Luko Dončića. Zato pa bo slovenski as lahko stavil na pomoč dveh novih igralcev. Marc Stein, nato pa še številni drugi novinarji v ZDA, poročajo, da so se Lakers že dogovorili s Sandrom Mamukelašvilijem in Quentinom Grimesom, dogovora pa bodo formalizirali v prihodnjih dneh.

Namesto Ruija Hachimure?

Mamukelašvili, ki bo zapolnil vrzel na položajih 4 in 5, se je v zadnjih sezonah uveljavil v Torontu. Lani je za moštvo iz Kanade dosegal 11,2 točki na tekmo, 4,9 skoka in 1,9 asistence. Je zelo dober strelec z razdalje (38 % za tri), ob Dončiću bo ta odstotek zagotovo še višji, saj bo imel na voljo več odprtih metov. Mamukelašvili naj bi zamenjal Ruija Hachimuro, ki naj bi bil blizu odhoda iz Los Angelesa.

Sandro Mamukelašvili je zelo dober strelec z razdalje. FOTO: David Richard/Reuters

Druga okrepitev na branilskih položajih pa je Quentin Grimes, ki je sezono zaključil v Philadelphii. Lani je na 75 tekmah dosegal 13,4 točke, 3,6 skokov in 3,3 asistence na tekmo, pri 193 centimetrih lahko igra tudi kot organizator igre, a je po karakteristikah bolj branilec-strelec, tako da bo večino časa lahko odigral ob boku Dončića.

Za kakšen denar se je Rob Pelinka dogovoril z Grimesom in Mamukelašvilijem, bo znano v prihodnjih dneh, takrat bo tudi mogoče soditi, za kako dober posel je šlo. A glavno delo vodstvo Los Angelesa še čaka, še vedno lovijo zvezdniškega centra.

Walker Kessler je bil v zadnjih sezonah kar nekoliko pozabljen v Utahu, ki je bil pri dnu lige NBA. V prihodnji sezoni se bo to zagotovo spremenilo, ne glede na naslednjega delodajalca 24-letnega centra, ki igra tudi za reprezentanco ZDA. Foto Arianna Grainey/Reuters

Pelinka se je sestal z, ki ni navdušen nad ponudbo v Detroitu, a naj bi po poročilihže obupal nad mladim in atletskim centrom, saj Lakers zanj nimajo na voljo dovolj denarja. Zato pa je včeraj pozno popoldne po lokalnem času v Los Angelesu pristalin odšel na pogovore z vodstvom Jezernikov, več novinarjev poroča, da Kessler ostaja glavna tarča Los Angelesa v tem poletju.

Po tem, ko se je LeBron James odločil za odhod, se je v plačni shemi sprostilo okrog 50 milijonov dolarjev, zato se Lakers lahko pogovarjajo s centrom, ki bo na sezono v prihodnje prejemal okrog 40 milijonov dolarjev. A imajo ob tem težavo: njihovo ponudbo lahko Utah, kjer je Kessler igral doslej, izenači in prestop bo padel v vodo.

Pri 24 letih Kessler, ki je lani zaradi poškodbe rame izpustil večino sezone v Utahu, velja za enega najboljših mladih centrov v ligi in bi bil okrepitev, ki si jo Luka in Austin Reaves v lovu za naslovom prvaka želita in jo tudi potrebujeta.