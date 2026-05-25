Dončić znova član najboljše peterke, LeBron James po 21 letih brez nagrade

Bera individualnih dosežkov Luke Dončiča se je po koncu rednega dela sezone v ligi NBA ponovno povečala. Tokrat je bil še šestič izbran v ekipo All-NBA oziroma med najboljšo peterko, ki jo izglasujejo športni mediji in novinarji. Slovenskemu asu med košarkarsko smetano delajo družbo Cade Cunningham, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić in Victor Wembanyama.

Dončić je na glasovnicah prejel 482 od možnih 500 točk. Vse točke sta prejela Jokić in Gilgeous-Alexander, Wembanyami je do popolnega izkupička zmanjkala zgolj ena točka.

Ljubljančan je bil tokrat prvič izbran v najboljšo prvo postavo lige NBA kot član Lakers. V letih od 2020 do 2024 je bil v idealno peterko izbran kot član Dallas Mavericks.

Po 21 letih je brez uvrstitve v najboljšo peterko ostal LeBron James, ki je bil zaradi premalega števila odigranih tekem izvzet iz glasovanj za individualne nagrade. Da lahko igralec sodeluje, mora namreč odigrati vsaj 65 tekem, James jih je pri 41 letih zbral "zgolj" 60. Prvič je bil v najboljšo peterko vključen v sezoni 2004/2005, torej še preden je Slovenija prejela euro in preden je izšel Iphone 1, od takrat je imel mesto med najboljšo peterko malodane rezervirano.

Zaradi premalega števila odigranih tekem sta brez nominacije ostala tudi Stephen Curry in Giannis Antetokounmpo.