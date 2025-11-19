Desetdnevno turnejo so košarkarji Los Angeles Lakers sklenili s tremi zmagami in dvema porazoma, Luka Dončić se po dveh dneh odmora znova vrača pred domače navijače. V južno Kalifornijo so prišli igralci Utah Jazz z vročim Laurijem Markkanenom, ki sodijo med slabša moštva v ligi, a lahko na pravi dan z eksplozivnim napadom presenetijo tudi favorite.

V Los Angelesu so pozdravili vrnitev LeBrona Jamesa v moštvo, postal je prvi v zgodovini lige NBA, ki je zaigral v svoji 23.sezoni. Prvič v sezoni je imel J. J. Redick na voljo vse košarkarje.