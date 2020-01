Dončić znova prispeval velik delež k visoki zmagi Dallasa (VIDEO)

San Francisco – Košarkarji moštva Dallas Mavericks so po pričakovanju v svojo korist odločili še tretji medsebojni dvoboj z Golden State Warriors v ligi NBA. Tokrat so se v gosteh veselili zmage s 124:97.Najboljši strelec Dallas in tekme je bil to pot, ki je v 24 minutah dosegel 21 točk, potem ko je iz igre zadel vseh devet metov. Le točko manj je v 27 minutah prispeval(z metom za dve: 6:10, za tri: 2:9). Slovenski »čudežni deček« je ob tem v statistiko vpisal še osem skokov, dve asistenci in eno ukradeno žogo, tri pa je izgubil.Tretji najučinkovitejši mož pri Dallasu je bil srbski velikan, ki je trinajstim točkam dodal še enajst skokov. Pri Bojevnikih nihče ni dosegel dvajset točk, še največ jih je zbral(17).– Atlanta Hawks : Phoenix Suns 123:110, Brooklyn Nets : Utah Jazz 107:118, Memphis Grizzlies : Houston Rockets 121:110, Milwaukee Bucks : New York Knicks 128:102, Los Angeles Clippers : Cleveland Cavaliers 128:103.