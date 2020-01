Dončić znova v senci Jamesa, tudi Dragićev Miami poražen

LeBron James je k zmagi prispeval 35 točk, 16 skokov in sedem podaj. FOTO: Usa Today Sports

je z Dallas Mavericks preteklo noč znova okusil poraz proti vodilnemu moštvu zahoda v severnoameriški košarkarski ligi NBA Los Angeles Lakers zna čelu. Po zmagi s 129:114 se je smejal James, Dončić pa je med tekmo iz jeze kar strgal svoj dres. Poraz je v pretekli noči doživel tudiz Miami Heat.Na tretjem medsebojnem srečanju obeh superzvezdnikov lige, ki vodita v glasovanju za tekmo vseh zvezd, je bil še drugič to sezono bolj zadovoljen James. Ta je v odsotnosti svojega prvega pomočnika centra Anthonyja Davisa k zmagi prispeval 35 točk, 16 skokov in sedem podaj.Na drugi strani je Dončić znova bil prvo ime Dallasa s 25 točkami, 10 skoki in sedmim podajami, a pri tem skupaj z ostalimi soigralci ni imel najbolj učinkovitega večera v napadu. Zadel je le osem od 19 metov iz igre in izgubil šest žog.Dallas, ki ima v tej sezoni izkupiček 23 zmag in 15 porazov, je ob 40-odstotnem metu zaostajal celo tekmo, v samem zaključku pa ostal tudi brez trenerja Ricka Carlisla. Tega so sodniki v zadnji četrtini zaradi protestiranja njihovih odločitev izključili.Boleč poraz pa je v Brooklynu doživel tudi Dragić z ekipo Miamija. Gostje so v drugem polčasu imeli vodstvo vse do minuto pred koncem, a je v samem zaključku domača zasedba bila bolj zbrana in prekinila serijo sedmih zaporednih porazov. Predvsem se je s ključnim zadetim metom za tri točke izkazal Caris LaVert.Dragić je na parketu prebil skoraj 29 minut in prispeval 17 točk in pet podaj. Prvi strelec gostov, ki so v tej sezoni 27 zmagali in 11 izgubili, je bil Jimmy Butler s 33 točkami, najbolj učinkovit pri domačih pa je bil Spencer Dimwiddie s 26 točkami in 14 podajami.Dončić in njegova ekipa bosta že v noči na nedeljo dočakala novega nasprotnika, v Dallas namreč prihajajo Philadelphia 76ers. Miami bo naslednjo tekmo igral v noči na ponedeljek v New Yorku.