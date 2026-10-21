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Dončić zvezda nove reklame: Mojster najboljše prihrani za konec

V teh dneh se okrog Luke Dončića nenehno nekaj dogaja. Na trening je prišel z bugattijem, zdaj je zvezda reklame za znano osvežilno pijačo.
Osrednja vloga v pomembni reklami je le ena od prednosti, ki jih prinaša igranje za Los Angeles Lakers. Foto Ethan Miller/AFP
Galerija
Osrednja vloga v pomembni reklami je le ena od prednosti, ki jih prinaša igranje za Los Angeles Lakers. Foto Ethan Miller/AFP
N. Gr.
21. 10. 2026 | 09:00
21. 10. 2026 | 09:27
1:38
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Pred začetkom nove sezone lige NBA je Luka Dončić dobil še eno potrditev, da njegov zvezdniški status močno presega košarkarska igrišča. Slovenski as Los Angeles Lakers je v središču nove oglaševalske kampanje Gatorada, v kateri se mu je pridružila vrsta največjih imen ameriškega športa.

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Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

V oglasu nastopajo tudi košarkarski zvezdnici Caitlin Clark in A’ja Wilson, podajalca lige NFL Josh Allen in Jayden Daniels, zvezdnik Minnesota Vikings Justin Jefferson ter igralec bejzbola Julio Rodriguez. Gatorade je kampanjo pospremil s sloganom »Prihodnost pripada tistim, ki skrbijo za hidracijo«, Dončić pa ima med zvezdniško zasedbo eno najbolj izpostavljenih vlog.

Sodelovanje Dončića in Gatorada sicer ni novo, Slovenec je z ameriškim velikanom povezan od aprila 2024. Gatorade je veliko pozornosti pritegnil že ob njegovi selitvi iz Dallasa v Los Angeles, ko je pred Dončićevim debijem za Lakers znameniti napis Hollywood začasno spremenil v »LukaWood«. Nova kampanja še dodatno potrjuje njegovo vse večjo tržno vrednost na ameriškem športnem trgu.

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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