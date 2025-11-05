  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Dončića čaka čudežni Francoz, ki je presegel Duncana in Ginobilija

    Košarkarji Los Angeles Lakers bodo v četrtek ob 4. uri zjutraj gostili San Antonio Spurs in Victorja Wembanyamo, izjemnega Francoza pod košem.
    Victor Wembanyama in Luka Dončić sta se nazadnje pomerila, ko je Luka še igral za Dallas, po prihodu v LA je bil Francoz že odsoten zaradi strdka. FOTO: Jerome Miron/Reuters
    Galerija
    Victor Wembanyama in Luka Dončić sta se nazadnje pomerila, ko je Luka še igral za Dallas, po prihodu v LA je bil Francoz že odsoten zaradi strdka. FOTO: Jerome Miron/Reuters
    Nejc Grilc
    5. 11. 2025 | 09:30
    5. 11. 2025 | 10:18
    3:31
    A+A-

    Začetek dolge sezone v ligi NBA prinese veliko presenečenj, zaradi kratkega pripravljalnega obdobja se ekipe šele spoznavajo, odličen vstop v sezono Victorja Wembanyame pa ni začudil nikogar. Francosko čudo narave pod obročem potrjuje, da že zdaj sodi med najboljše košarkarje sveta, čeprav še zdaleč ni blizu svojim mejam. Zanimivo bo videti, kako se bo z njim spoprijel Luka Dončić.

    image_alt
    Z Omićem je uspel, zdaj Dončić v ogenj vrača novega centra

    Po težavah s krvnim strdkom, zaradi katerih je izgubil skoraj polovico minule sezone, je Wembanyama poleti veliko časa preživel na treningu z nekdanjimi zvezdniki lige NBA, tudi s Hakeemom Olajuwonom in Kevinom Garnettom je uril veščine pod košem. Sezono je začel s 40 točkami in 15 skoki ob 71-odstotnem metu iz igre proti Dallasu, kjer je eden najboljših obrambnih igralcev lige Anthony Davis le nemočno opazoval, kaj Wemby počne z njim pod košem.

    Do zadnje tekme s Phoenixom, ko mu res ni šlo in se je ustavil pri devetih točkah, je Wemby v povprečju dosegal več kot 30 točk na tekmo, pred dvobojem z Lakers je 21-letnik pri povprečju 26,7 točk in 13,7 skokov ob skoraj petih blokadah na tekmo. Vse to Francozu uspeva v le dobrih 33 minutah na parketu.

    Še bolj kot v napadu je igra Wembanyame impresivna v obrambi, pod obročem mimo njega ne morejo niti najboljši košarkarji na svetu. Za svojo višino (224 cm) je presenetljivo agilen, poleti je okrepil telo, če pa s prvim korakom slučajno zamudi, to nadoknadi z orjaškim razponom rok – 243 centimetrov!

    Kot bi gledal MVP-ja lige, je vstop v sezono Francoza opisal sloviti Charles Barkley. FOTO: Allan Henry/Reuters
    Kot bi gledal MVP-ja lige, je vstop v sezono Francoza opisal sloviti Charles Barkley. FOTO: Allan Henry/Reuters

    San Antonio je na krilih Wembanyame sezono odprl s petimi zaporednimi zmagami in postavil rekord franšize, tako dobro niso začeli niti v zlatem obdobju Davida Robinsona in nato Tima Duncana, Manuja Ginobilija in Tonyja Parkerja. Zdaj ga čaka dvoboj z Los Angeles Lakers, ki so nad uvodom v sezono prav tako navdušeni, evropski spopad z Dončićem pa bo nekaj posebnega. Luka je mojster igre v raketi, Wemby pa mojster obrambe pod obročem in zanimivo bo videti, kdo bo iz četrtkovega jutranjega obračuna izšel kot zmagovalec.

    Datum Čas Tekma
    01. 11. 2025 02:30 Memphis - LA Lakers 112:117
    03. 11. 2025 03:30 LA Lakers - Miami 130:120
    04. 11. 2025 04:00 Portland - LA Lakers 115:123
    06. 11. 2025 04:00 LA Lakers - San Antonio
    09. 11. 2025 02:00 Atlanta - LA Lakers

