Dončića čaka čudežni Francoz, ki je presegel Duncana in Ginobilija

Začetek dolge sezone v ligi NBA prinese veliko presenečenj, zaradi kratkega pripravljalnega obdobja se ekipe šele spoznavajo, odličen vstop v sezono Victorja Wembanyame pa ni začudil nikogar. Francosko čudo narave pod obročem potrjuje, da že zdaj sodi med najboljše košarkarje sveta, čeprav še zdaleč ni blizu svojim mejam. Zanimivo bo videti, kako se bo z njim spoprijel Luka Dončić.

Po težavah s krvnim strdkom, zaradi katerih je izgubil skoraj polovico minule sezone, je Wembanyama poleti veliko časa preživel na treningu z nekdanjimi zvezdniki lige NBA, tudi s Hakeemom Olajuwonom in Kevinom Garnettom je uril veščine pod košem. Sezono je začel s 40 točkami in 15 skoki ob 71-odstotnem metu iz igre proti Dallasu, kjer je eden najboljših obrambnih igralcev lige Anthony Davis le nemočno opazoval, kaj Wemby počne z njim pod košem.

Do zadnje tekme s Phoenixom, ko mu res ni šlo in se je ustavil pri devetih točkah, je Wemby v povprečju dosegal več kot 30 točk na tekmo, pred dvobojem z Lakers je 21-letnik pri povprečju 26,7 točk in 13,7 skokov ob skoraj petih blokadah na tekmo. Vse to Francozu uspeva v le dobrih 33 minutah na parketu.

Še bolj kot v napadu je igra Wembanyame impresivna v obrambi, pod obročem mimo njega ne morejo niti najboljši košarkarji na svetu. Za svojo višino (224 cm) je presenetljivo agilen, poleti je okrepil telo, če pa s prvim korakom slučajno zamudi, to nadoknadi z orjaškim razponom rok – 243 centimetrov!

Kot bi gledal MVP-ja lige, je vstop v sezono Francoza opisal sloviti Charles Barkley. FOTO: Allan Henry/Reuters

San Antonio je na krilih Wembanyame sezono odprl s petimi zaporednimi zmagami in postavil rekord franšize, tako dobro niso začeli niti v zlatem obdobju Davida Robinsona in nato Tima Duncana, Manuja Ginobilija in Tonyja Parkerja. Zdaj ga čaka dvoboj z Los Angeles Lakers, ki so nad uvodom v sezono prav tako navdušeni, evropski spopad z Dončićem pa bo nekaj posebnega. Luka je mojster igre v raketi, Wemby pa mojster obrambe pod obročem in zanimivo bo videti, kdo bo iz četrtkovega jutranjega obračuna izšel kot zmagovalec.