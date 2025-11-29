Dončića čaka posebna tekma, Dallas pozdravil vrnitev zvezdnika (1. četrtina)

Tekme z Dallas Mavericks za Luko Dončića nikoli ne bodo enostavne, pa vendar je vsakič tudi po besedah slovenskega zvezdnika nekoliko lažje. V Kaliforniji tokrat pričakuje Dallas, ki si je po slabem začetku sezone nekoliko opomogel, pred tekmo z LA Lakers pa se je v postavo vrnil Anthony Davis, ki je okreval po poškodbi mečne mišice. Vodstvo Lakers je uslišalo želje Dončića, ki se je pritoževal nad spolzkim parketom v zlati barvi in ga za današnjo tekmo, ki prav tako šteje za medsezonski pokal, ne bo uporabilo.