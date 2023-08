Dončića in soigralce pokopali gostujoči ostrostrelci

Slovenska košarkarska reprezentanca je na drugi prijateljski tekmi v okviru priprav na svetovno prvenstvo v Aziji doživela prvi poraz. V polni dvorani Stožice je izgubila z izbrano vrsto Grčije z 91:98 (29:22, 49:43, 71:73), pri čemer so opozorili nase predvsem gostje z uspešnimi meti za tri točke (13:27).

Že v petek revanša v Atenah

Občinstvo je navdušil prvi zvezdnik Slovenije Luka Dončić, ki je prvič v karieri nosil članski reprezentančni dres s kapetanskim trakom. Dončić je tekmo končal s trojnim dvojčkom; dosegel je 21 točk, 14 podaj, deset skokov. Ob njem so dvomestno število točk dosegli še Jordan Morgan, 16 točk, Klemen Prepelič in Vlatko Čančar, oba po 13 točk, ter Zoran Dragić 12.

Košarka Slovenija in Grčija. Ljubljana, 2. avgust 2023 FOTO: Leon Vidic

Selektor Aleksander Sekulić FOTO: Leon Vidic

Slovenija bo do 26. avgusta, ko jo na Okinavi na Japonskem čaka prva tekma na SP proti Venezueli, odigrala še pet prijateljskih tekem. Že v petek jo v Atenah čaka povratni obračun z Grčijo, naslednji torek se bo v Stožicah pomerila s Črno goro, 11. in 12. avgusta jo v Malagi čakata Španija in ZDA, 19. avgusta v Tokiu pa Japonska.