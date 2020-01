FOTO:Dončića le ena asistenca ločila od novega trojnega dvojčka

Ljubljana – Košarkarji moštva Dallas Mavericks so po štirih zaporednih zmagah doživeli 16. poraz v tej sezoni lige NBA, potem ko so morali pred svojimi navijači s 107:110 priznati premoč igralcem kluba Los Angeles Clippers. Slovenski »čudežni deček«je dosegel kar 36 točk, od teh 24 v drugem polčasu, vendar ni mogel preprečiti neuspeha Teksačanov.Z naskokom najboljšega strelca Dallasa je le ena asistenca ločila od novega trojnega dvojčka; ob 36 točkah (z metom za dve: 9:14, za tri: 3:12) je namreč zbral še deset skokov, devet podaj in dve blokadi. V 35 minutah je izgubil štiri žoge.Več kot deset točk sta za gostitelje prispevala le še Američanml. (13) in Srb(12), Latvijec, ki je zaigral prvič v tem koledarskem letu, jih je dodal natanko deset (s slabim metom iz igre 4:17). Dallas je sicer že v uvodni četrtini ostal brez kanadskega centra, ki si je poškodoval ahilovo tetivo.Največ zaslug za zmago gostov je imel kajpak ameriški zvezdnik, ki je dosegel enako število točk kot Dončić (z metom iz igre 12:29).jih je dodal 18,pa 16. Hrvat v dresu moštva LA Clippersje v statistiko vpisal devet točk.