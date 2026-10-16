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Košarka

Dončića povsem spregledali pri MVP, Wembanyama z rekordno podporo

Generalni direktorji klubov lige NBA so pred novo sezono razkrili svoje favorite v najrazličnejših kategorijah.
Luka Dončić se v novo sezono podaja kot nesporni vodja prenovljenih Lakers, velika neznanka pa ostaja, kako uspešna bo nova zasedba. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect
Galerija
Luka Dončić se v novo sezono podaja kot nesporni vodja prenovljenih Lakers, velika neznanka pa ostaja, kako uspešna bo nova zasedba. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect
B. P., STA
16. 10. 2026 | 09:06
3:25
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Victor Wembanyama in San Antonio Spurs naj bi leta 2027 osvojili naslov prvaka severnoameriške košarkarske lige NBA. Francoski superzvezdnik je v tradicionalni anketi generalnih direktorjev klubov prejel tudi največ glasov pri napovedi za najkoristnejšega igralca (MVP) nove sezone, medtem ko Luka Dončić v tej kategoriji ni dobil niti enega glasu.

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Izvedel je, da bo čuval Dončića, in zaklel: Kaj za vraga? Me boš vrgel v ogenj?

V 25. anketi lige NBA so generalni direktorji odgovarjali na 48 vprašanj, pri tem pa niso smeli glasovati za svojo ekipo ali njene člane.

Spurs, ki so junija v finalu prejšnje sezone izgubili proti New York Knicks, je za prvaka izbralo kar 50 odstotkov od 30 generalnih direktorjev. Oklahoma City Thunder je s 43 odstotki na drugem mestu, glasove pa sta prejela tudi branilec naslova New York in Philadelphia 76ers.

Lani je bila izbira precej bolj enotna, saj je kar 80 odstotkov generalnih direktorjev za prvaka napovedalo Oklahomo.

Rekordna podpora Wembanyamaju

Wembanyama, prvi izbor nabora leta 2023 in najboljši novinec lige leta 2024, je končal na vrhu glasovanja pri osmih različnih vprašanjih o igralcih.

Za 224 centimetrov visokega Francoza, ki je v prejšnji sezoni postal najmlajši in prvi soglasno izbrani najboljši obrambni igralec leta v zgodovini lige, je kar 77 odstotkov generalnih direktorjev napovedalo, da bo osvojil nagrado za MVP. Gre za najvišji delež podpore v zgodovini te ankete.

Denverjev Nikola Jokić, trikratni MVP lige NBA, je z desetimi odstotki končal na drugem mestu, tretji pa je bil s sedmimi odstotki Anthony Edwards iz Minnesote.

Glasove sta prejela le še Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma Cityja in Jayson Tatum iz Bostona. Dončića med kandidati ni bilo.

Dončić najboljše nizko krilo lige

Če so generalni direktorji slovenskega zvezdnika Los Angeles Lakers povsem spregledali pri glasovanju za MVP, so mu vendarle namenili prvo mesto v drugi kategoriji. Dončića je 37 odstotkov vprašanih izbralo za najboljšega krilnega igralca lige pred Tatumom s 33 in Kawhijem Leonardom s 17 odstotki.

Slovenec je prejel po deset odstotkov glasov tudi pri izboru za najboljšega organizatorja igre in branilca.

Wembanyama je kar 93 odstotkov glasov prejel tudi pri vprašanju: »Če bi danes ustanavljali klub v ligi NBA in bi lahko podpisali pogodbo s katerim koli igralcem, kdo bi to bil?«

Dvaindvajsetletni Wemby je bil med drugim imenovan tudi za najboljšega branilca in najbolj vsestranskega igralca lige NBA.

Branilec Spurs Dylan Harper pa je bil imenovan za igralca, ki bo najverjetneje imel preboj v prihajajoči sezoni 2026/27.

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