Dončića pozna od blizu in napoveduje: To bi lahko bila njegova najboljša sezona

Luka Dončić je pred začetkom nove sezone lige NBA, predvsem iz tujine, deležen vse več pohval zaradi odlične telesne pripravljenosti, ki je rezultat večmesečne rehabilitacije in individualnih treningov. Zdaj pa se je oglasil še človek, ki slovenskega zvezdnika pozna precej bolje od večine ameriških analitikov.

Dolgoletni reprezentančni soigralec Edo Murić je namreč prepričan, da je 27-letni Ljubljančan vstopil v najboljša košarkarska leta in bi lahko v novi sezoni pri Los Angeles Lakers pokazal celo najboljšo različico sebe doslej.

»Luka je vsako leto, ko ga vidim, videti bolje. Prišel je v leta, ko je na vrhuncu svojih moči. Ni več otrok, zdaj je moški in res je videti dobro,« je Dončića opisal Murić.

»Vsakič, ko ga vidim z žogo, je boljši«

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Dončića zelo dobro pozna. Z njim je vrsto let delil reprezentančno slačilnico, tudi letos pa je lahko od blizu spremljal del njegovih poletnih priprav v Ljubljani.

Murića je navdušilo predvsem to, da pri Dončiću kljub že izjemni karieri še vedno opaža napredek.

»Vsakič, ko ga vidim z žogo, je boljši in boljši. Komaj čakam naslednjo sezono, da ga vidim v še večji vlogi pri Lakersih,« je dejal 34-letni košarkar Perspektive Ilirije.

Takšna vloga Dončića tudi dejansko čaka. Po spremembah v Los Angelesu je moštvo še izraziteje zgrajeno okoli slovenskega zvezdnika, ki je poleti tudi sam prevzel pobudo pri povezovanju prenovljene zasedbe. Večino soigralcev je avgusta gostil v Sloveniji, kjer so poleg druženja opravili tudi skupne treninge.

Najpomembnejše bo zdravje

Pred Dončićem je nekoliko drugačen začetek sezone kot v prejšnjih letih. Zaradi poškodbe stegenske mišice je minulo sezono končal predčasno, zato se je poleti lahko prvič po dolgem času povsem posvetil rehabilitaciji in individualnim pripravam.

»Upam samo, da bo zdrav vso sezono. Če bo, bi bila to res lahko njegova najboljša sezona doslej. Tega se zelo veselim,« je zato sklenil Murić.