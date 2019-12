Dončića sta presenetila Bryant in slab strelski večer

Tokrat za tri točke 0:6

Že tretje soočenje med košarkarji LA Lakers in Dallasa v tej sezoni lige NBA so ameriški mediji bučno napovedovali kot nov spopad dveh generacij med domačim velezvezdnikom, ki je včeraj dopolnil 35 let, in mladim teksaškim »šerifom«. Toda ob drugi medsebojni zmagi Jezernikov (108:95) sta oba igrala slabše kot običajno in v njuno zgodbo se je nepričakovano prikradel nekdanji asDončić je že med tekmo slišal, da ga eden od gledalcev v prvi vrsti sedežev vztrajno draži, nenavadno pa se mu je zdelo, da je to počel v slovenščini. In ko se je obrnil proti njemu, je bilo presenečenje še toliko večje. Dolgojezični navijač je bil namreč legendarni Bryant, ki je v dresu LA Lakers osvojil pet šampionskih prstanov in je znan kot košarkarski poliglot. Otroštvo je pač preživel v Italiji in še vedno navija za nogometaše Milana, španščino obvlada dovolj dobro, da lahko v njej daje intervjuje, nekdanji soigralecpa ga je naučil tudi nekaj slovenskih stavkov; v glavnem seveda neprimernih za prevajanje.»Slišal sem, da nekdo za mano govori slovensko. Vprašal sem se, kdo bi me lahko zbadal v mojem jeziku. Zato sem se obrnil in videl Kobeja. Res sem bil presenečen,« je po tekmi pojasnil Dončić, ki je Bryanta osebno spoznal avgusta lani. Tokrat mu je na kratko dal roko pred nadaljevanjem igre, po tekmi pa se je z njim zadržal v krajšem pogovoru (v angleščini) in se na željo leta 2016 upokojenega zvezdnika slikal z najstarejšo od njegovih štirih hčera Natalio.Manj prijetne spomine ima Dončić na tekmo, na kateri je zbral 19 točk, deset manj od njegovega sezonskega povprečja in s pičlim metom iz igre 5:14 (za tri 0:6), 4 skoke in 7 asistenc. Ali je svoje k slabši predstavi prispeval grd padec pred polčasom, pri katerem je med prodorom zviška padel na hrbet in glavo, je težko reči, zdravniki pa so mu prižgali zeleno luč za nadaljevanje dvoboja, v katerem ni blestel nihče od Dallasovih košarkarjev.Skupaj so dosegli 95 točk, kar je najmanj v dosedanjih 32 tekmah sezone, in le večer po tem, ko so proti Golden Statu zadeli kar 24 trojk z 51 poskusi, izkoristili zgolj 13 od 43 metov za tri točke, kar je veliko slabše kot običajne. Če so bili v prejšnji sezoni šele 27. v ligi NBA po odstotku metov za tri točke, so zdaj namreč na visokem šestem mestu (36,7 %).»Pri padcu sem se pošteno prestrašil. Potolkel sem se po hrbtu, glavi in komolcu, vendar ni bilo nič hujšega. Med polčasom sem moral na krajši zdravniški pregled, ki je v takšnih primerih obvezen, vendar je šlo zgolj le previdnost. Na koncu me je bolj zmotila naša igra, saj je bila zares slaba. Prikazali smo eno od najbolj bledih predstav doslej, zares slabo,« se je pridušal Ljubljančan po 11. porazu v prvenstvu, v zadnjih desetih nastopih pa je Dallasov izkupiček 5:5.Dončić je bil kljub slabšemu večeru prvi strelec Teksačanov, ki so že po uvodni četrtini ostali brez poškodovanega branilca. Pri LA Lakers je izstopal krilni center(23), LeBron James se je moral zadovoljiti s 13 točkami, a prav toliko asistencami, za oba pa je bilo najpomembnejše, da je njuno moštvo doseglo 26. zmago v 33 tekmah in se še trdneje zasidralo na prvem mestu v zahodni konferenci.