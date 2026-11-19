Utrujeni Luka Dončić ni zmogel preprečiti spodrsljaja proti Utahu, ki je končal niz devetih zmag. Sledi nekaj bolj mirnih dni, nato pa turneja po Zahodu.
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Luka Dončić je na klopi težko skrival utrujenost. FOTO: Harry How/AFP
Pred košarkarji Los Angelesa je bil na papirju lahek uvodni mesec s premagljivimi nasprotniki, a hudič se kot ponavadi skriva v podrobnostih. Niz devetih zmag se proti Utahu (97:109) ni končal zaradi vrhunskega nasprotnika, temveč zaradi utrujenih nog in rok načetega kadra Jezernikov. Luka Dončić je bil po 29 točkah in slabem metu iz igre kritičen do svoje predstave, a so mu soigralci takoj zaprli usta.
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