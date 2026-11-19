Pred košarkarji Los Angelesa je bil na papirju lahek uvodni mesec s premagljivimi nasprotniki, a hudič se kot ponavadi skriva v podrobnostih. Niz devetih zmag se proti Utahu (97:109) ni končal zaradi vrhunskega nasprotnika, temveč zaradi utrujenih nog in rok načetega kadra Jezernikov. Luka Dončić je bil po 29 točkah in slabem metu iz igre kritičen do svoje predstave, a so mu soigralci takoj zaprli usta. V enem najbolj poslušanih ameriških podkastov je glavni izvršni direktor Amazona Andy Jassy takole opisal svoje mišljenje glede uporabe umetne inteligence v poslovnem svetu: »Večina podjetij bo poskusila v ustaljene procese dodati kanček umetne inteligence, ker je danes v modi, da jo uporabljaš. A to preprosto ni dovolj, trdno prepričan sem, da bo treba vse procese premisliti na novo, saj ...