Dončićev najljubši igralec obuja spomine: Odkar ni Luka, boli

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je prosto obdobje v koledarju izkoristil za obisk slovitega golfskega turnirja The Open, kjer je v Royal Birkdalu v Southportu v Angliji spremljal tretji tekmovalni dan in branilca naslova Scottieja Schefflerja. Slovenski as, ki se v zadnjem obdobju vse resneje navdušuje nad golfom, ni skrival občudovanja nad številko ena svetovne lestvice.

»Njegov zamah je res čudovit. Morda ima celo najlepši zamah med vsemi. Je moj najljubši igralec,« je Dončić povedal med spremljanjem Schefflerjeve igre. Pojasnil je, da Američana pozna še iz obdobja, ko je igral v Dallasu. »Scottie prihaja iz Dallasa in obiskal je nekaj naših tekem. Takrat o golfu nisem vedel veliko, zdaj pa navijam zanj,« je dejal zdaj zvezdnik Los Angeles Lakers.

Po koncu Schefflerjevega nastopa sta se zvezdnika tudi srečala in si segla v roke. »Slišal sem, da te je golf povsem prevzel. To je odlično,« mu je v smehu dejal Scheffler. Dončić je priznal, da je v zadnjem času ogromno časa preživel na igriščih za golf, včasih odigra tudi 36 lukenj brez premora.

Občudovanje je obojestransko. Scheffler, velik navijač Dallasa, je po Dončićevi menjavi in odhodu v Los Angeles priznal, da ga je poteza vodstva Mavericks prizadela. »Odkar so Mavericks zamenjali Luko, košarko spremljam malo manj navdušeno. Še vedno močno boli,« je zaključil.