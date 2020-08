Dončićev nastop na četrti tekmi je še vedno vprašljiv

Ljubljana – Kakor poročajo ameriški mediji, si Luka Dončić, zvezdnik moštva Dallas Mavericks, na tretji tekmi uvodnega kroga končnice lige NBA ni težje poškodoval gležnja. Toda njegov nastop je na današnjem dvoboju z Los Angeles Clippers ( z začetkom ob 21.30 po srednjeevropskem času) je kljub temu še pod vprašajem.



Rick Carlisle, trener Dallasa, je izjavil, češ da je še prezgodaj za to, da bi povedal, ali bo Dončić igral na četrti tekmi ali ne. »Verjamem, da se bomo o njegovem nastopu odločili tik pred tekmo. Ne vemo točno, kako hudo je. Nismo še prejeli rezultatov pregleda in slikanja z magnetno resonanco, kar bo zagotovo vplivalo na končno odločitev. Najpomembnejši faktor pa bo njegovo počutje,« je včeraj dejal 60-letni Američan.



Kot so pozneje ugotovili pri ESPN, slikanje z magnetno resonanco ni razkrilo nič resnega. Dončićev levi gleženj naj bi bil le rahlo otečen. Carlisle je še pristavil, da bo moštvo veliko izgubilo, če ne bo moglo računati na pomoč 21-letnega Ljubljančana, saj gre za enega najboljših košarkarjev na svetu. Dallas sicer po treh tekmah z LA Clippers zaostaja v zmagah z 1:2.



Slovenski košarkarski as, ki si je že tretjič v sezoni zvil gleženj (prvič levega), je svoj razkošen talent potrdil tudi na prvih dveh tekmah končnice, na katerih je skupaj dosegel 70 točk, s čimer je postal drugi najuspešnejši košarkar v zgodovini končnice. Več točk je na svojih prvih dveh tekmah končnice dosegel zgolj George Mikan, ki je leta 1949 v dresu kluba Minneapolis Lakers v dveh dvobojih zbral 75 točk. Legendarni Kareem Abdul-Jabbar je na prvih dveh tekmah končnice v karieri dosegel 69 točk.