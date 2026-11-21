Ni bilo lahko, a Los Angeles Lakers so vknjižili novo zmago. Premagali so Sacramento Kings, zadnjeuvrščeno ekipo zahodne konference, ob tem pa jo je skupil slovenski as Luka Dončić, ki je prejel udarec v oko, a pravi, da bo v redu.

»V redu sem, to je samo udarec, veste, ampak bom v redu,« je povedal na novinarski konferenci po koncu tekme, na kateri je vknjižil 25 točk, štiri skoke in osem podaj. Lakers so ob polčasu v slačilnico odšli z zaostankom osmih točk, a so po vrnitvi na parket prikazali boljšo predstavo, ki jim je prinesla zmago.

»Mislim, da smo prinesli več energije, veste, med polčasom smo se pogovorili, zato smo v drugi polovici igrali z več energije,« je spremembo pojasnil Dončić, ki je še dodal, da je bil trener JJ Redick v slačilnici zelo glasen. »Ja, kriči. Ampak sem se že navadil na to. To nas je vse dodatno motiviralo. Včasih pač mora kričati.«

To je potrdil tudi Redick, ki se je po obračunu pošalil, da ne sme ponoviti vseh izrečenih besed. »Glavno sporočilo je bilo, da moramo biti odločnejši, da moramo vložiti malo več energije, veste, nekatere večere, naj gre za ekipo, za to, kako igramo, ali za vzdušje v dvorani, se preprosto počutiš malo brez energije, in mislil sem, da moramo biti odločnejši in zbrati energijo,« je analiziral trener.

Lakers so na zadnjih treh tekmah zabeležili dve tesni zmagi, vključno z današnjo, in poraz proti ekipi Utah Jazz. A Dončić ni zadovoljen s pristopom ekipe. »Ni prav dober. Na tem moramo še delati,« je bil jasen 27-letnik, ki je postal prvi igralec v zgodovini, ki je na prvih petnajstih tekmah vknjižil vsaj 550 točk, sto skokov in sto podaj.