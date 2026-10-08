Dončićev nekdanji partner se po 19 mesecih vrača na parket

Po več kot letu in pol odsotnosti se na košarkarska igrišča vrača nekdanji soigralec Luke Dončića Kyrie Irving. Ameriški zvezdnik, ki si je marca lani strgal sprednjo križno vez v levem kolenu, je pripravljen na prve igralne minute, priložnost za vrnitev pa bo dobil na eni od dveh pripravljalnih tekem Dallas Mavericks proti Houston Rockets v Macau.

Devetkratni udeleženec tekme vseh zvezd lige NBA je zadnjič zaigral 3. marca 2025 proti Sacramento Kings. Poškodoval se je že v prvi četrtini, kljub bolečinam pa je ostal na igrišču, izvedel dva prosta meta in nato v solzah odšel v slačilnico.

Zaradi poškodbe je izpustil zadnjih 20 tekem sezone 2024/25, vodstvo Dallasa pa se je februarja letos odločilo, da bo zaradi okrevanja izpustil tudi celotno sezono 2025/26.

Počuti se kot otrok v trgovini s sladkarijami

Štiriintridesetletni organizator igre je pred vrnitvijo optimističen, čeprav priznava, da se mora po dolgi odsotnosti znova privaditi na tekmovalni ritem.

»S telesno pripravljenostjo sem zelo zadovoljen. Počutim se odlično, zdaj se znova privajam na telesne stike in napore, ki jih prinaša ta šport,« je na četrtkovem srečanju z novinarji dejal Irving.

V zadnjih tednih je veliko časa namenil treningom in medsebojnim tekmam, na katerih preverja, kako se njegovo telo odziva na obremenitve.

»Zdi se mi, da še vedno znova odkrivam svoje instinkte in občutek za telo ter se privajam na to, da lahko redno igram košarko na najvišji ravni. Treningi naredijo ogromno, toda prave tekme ne moreš poustvariti. Zato komaj čakam, da si znova oblečem dres in zaigram pred navijači,« je dodal.

O občutkih pred vrnitvijo je spregovoril tudi po enem od treningov v Macau. »Počutim se kot majhen otrok v trgovini s sladkarijami, ki komaj čaka na priložnost, da pokaže, kaj zna,« je dejal in poudaril, da mu je med dolgotrajnim okrevanjem veliko pomenila podpora soigralcev, trenerjev in kluba.

Njegova vrnitev pa bo za zdaj še previdna. Novi trener Dallasa Dusty May je potrdil, da bo Irving nastopil le na eni od dveh pripravljalnih tekem proti Houstonu, ki bosta v petek in nedeljo. Odločitev o tem, na kateri bo zaigral, bo odvisna od njegovega počutja.

Dallas zdaj gradi okoli Flagga

Irving se vrača v močno spremenjeno moštvo. Februarja lani je Dallas v odmevni menjavi Dončića poslal k Los Angeles Lakers, s čimer se je razšla naveza, ki je Teksašane leta 2024 pripeljala vse do finala lige NBA.

Zdaj prihodnost moštva gradijo predvsem okoli 19-letnega Cooperja Flagga, prvega izbora nabora leta 2025 in najboljšega novinca prejšnje sezone. Irving bo tako prvič zaigral skupaj z mladim ameriškim zvezdnikom, Dallas pa bo pod vodstvom novega trenerja Maya skušal izboljšati predstave po sezoni, v kateri je s 26 zmagami in 56 porazi ostal brez končnice.

Tudi Flagg se veseli sodelovanja z izkušenim soigralcem. »Zelo se veselim, da bom lahko igral skupaj s Kyriejem. Je res izjemen igralec,« je dejal.

Irving je pred poškodbo v sezoni 2024/25 na 50 tekmah v povprečju dosegal 24,7 točke, 4,8 skoka, 4,6 asistence in 1,3 ukradene žoge.