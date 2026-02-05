Še ena odmevna menjava: Dončićev nekdanji soigralec gre h Curryju

Več let je minilo odkar sta nazadnje za Dallas Mavericks skupaj zaigrala slovenski košarkar Luka Dončić in visokorasli Latvijec Kristaps Porzingis. Porzingis je po treh letih igranja za Mavericks leta 2022 zapustil Teksas in odšel k Washington Wizards, Dončića so v okviru menjave za Anthonyja Davisa, ki je včeraj postal novi igralec Washingtona, februarja lani šokantno poslali v Los Angeles.

Latvijec je dve leti preživel tudi pri Boston Celtics, s katerimi je leta 2024 postal prvak lige NBA, a je nato pred začetkom letošnje sezone okrepil Atlanta Hawks. Sedaj se znova seli. Tokrat v kalifornijski San Francisco, ki je od Los Angelesa oddaljen okoli šest ur vožnje z avtom. Jastrebi so opravili zamenjavo, v okviru katere se 218 centimetrov visoki košarkal seli h Golden State Warriors, za katere igra odlični Stephen Curry.

Bojevniki bodo v Georgio poslali Buddyja Hielda in Jonathana Kumingo, ki si je želel menjave. Porzingis je v letošnji sezoni za Atlanto odigral le 17 tekem, zaradi poškodbe ni igral od začetka januarja. Warriors prva tekma po zamenjavi čaka jutri ob 4.00, nato bodo odpotovali v Los Angeles, kjer se bodo v nedeljo ob 2.30 pomerili z Dončićevimi Jezerniki.