Dončićev projekt dobil pospešek, veliko ime zvabil iz sence

Obrisi skrivnostnega košarkarskega projekta v Rimu so vse bolj vidni. Dobro obveščeni italijanski viri poročajo, da bo ekipa predstavljena v prihodnjih dneh in bo že v naslednji sezoni igrala v elitnem italijanskem prvenstvu. Del projekta je, čeprav zaenkrat neuradno, kot investitor tudi Luka Dončić.

Gonilna sila projekta v Rimu je Donnie Nelson, s katerim je Dončić tesno sodeloval v Dallasu in ohranil poseben odnos. Nelson bo na čelu moštva v Rimu, Rimantas Kaukenas bo skrbel za tekmovalni del in prihod igralcev, že zdaj pa je jasno, da bo imelo moštvo slovitega trenerja.

Tudi Luka je prižgal zeleno luč za prihod Saše Đorđevića, ki bo uradno predstavljen ob predstavitvi moštva. Obradović se tako vrača v klubsko košarko, dolgo je bil srbski selektor, med letoma 2022 in 2024 je vodil reprezentanco Kitajske. Luka je zaenkrat figura iz ozadja in investitor, po poročanju italijanskih novinarjev pa soodloča pri vseh pomembnih odločitvah.

Saša Đorđević se vrača v klubsko košarko, Dončić ga je prepričal. Foto Osman Orsal/Reuters

Srednjeročni cilj projekta v Rimu je jasen, Nelson in Dončić želita ustvariti moštvo, ki bo nastopalo v prihajajoči ligi NBA Europe. Za to potrebujejo tudi prvoligaško licenco v eni od evropskih lig, Rim pa so izbrali kot neizkoriščeno košarkarsko tržišče z velikim potencialom.