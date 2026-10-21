Dončićev prvi teden: Curry, srečanje z bivšim, večer za Kesslerja in Lillard

Novo poglavje Los Angeles Lakers z Luko Dončićem v glavni vlogi se začenja z zanimivim nizom štirih tekem. Jezerniki bodo najprej gostili Golden State, nato osramočene in zdesetkane mestne tekmece LA Clippers, sledilo bo gostovanje pri prenovljenemu in močnemu Utahu ter za konec domača tekma s Portlandom. Razpored tako ponuja veliko, od obračuna z enim najboljših strelcev v zgodovini lige do soočenja z močno spremenjenimi ekipami, ki še iščejo novo identiteto. Prvi bodo na vrsti Golden State Warriors, ki jih še vedno vodi Stephen Curry, a v sezono vstopajo precej oslabljeni. Jimmy Butler in Moses Moody sta poškodovana, oba bosta izpustila večino oziroma kar celo sezono, skrivnostne zdravstvene težave ima še naprej tudi Kristaps Porzingis, medtem ko naj bi Curry kljub nedavnemu zvinu ...