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Košarka

Dončićev rimski projekt dobil novo ime

Košarkarski klub, ki ga je prevzela skupina vlagateljev, med katerimi je tudi Luka Dončić, se je preimenoval. Slovenca čakajo pomembni sestanki.
Košarkarsko moštvo Luke Dončića bo naslednje leto nastopilo v evropskem pokalu. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Košarkarsko moštvo Luke Dončića bo naslednje leto nastopilo v evropskem pokalu. FOTO: Leon Vidic
T. E.
25. 6. 2026 | 13:45
25. 6. 2026 | 14:05
2:17
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Košarkarski projekt slovenskega zvezdnika Luke Dončića je dobil novo ime. Skupina vlagateljev, del katere je tudi Ljubljančan, je nedavno prevzela moštvo Vanoli Cremona, ki ga je nato preselila v Rim, novo ime ekipe pa bo Basketball Club Roma SPQR, je pisal italijanski časnik La Gazzetta dello Sport

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Poleg Dončićevega projekta se z novim tekmovanjem spogleduje tudi Barcelona

Vodilno ime rimskega projekta je Donnie Nelson, s katerim je Dončić sodeloval, ko je nastopal za Dallas. Ob Nelsonovi ponudbi je Slovenec takoj zgrabil priložnost, saj si je tako želel prispevati k rasti košarke. Moštvo se namreč poteguje za mesto v nastajajoči ligi NBA Europe, ki se bo po napovedih komisarja lige NBA Adama Silverja začela s sezono 2027/2028. 

Po poročanju La Gazzetta dello Sport bo Dončić projekt najprej predstavil rimskemu županu Robertu Gualtierju. Zatem se bo sestal z Giannijem Petruccijem, predsednikom italijanske košarkarske zveze, Giancarlom Giorgettijem, italijanskim ministrom za gospodarstvo, in z vodstvom organizacije Sport e salute, s katerimi si bodo ogledali kompleks Foro Italico, kjer poteka gradnja strehe, da bo lahko moštvo tam igralo domače tekme. »Eno stvar bi rad povedal, Rimljanom lahko obljubim, da bodo navdušeni nad tem, kar imamo v načrtu. V vsem, kar počnem, želim zmagati. To je vedno moj cilj, tako bo tudi v Rimu,« je prepričani Dončić pojasnil italijanskemu mediju. 

Komisar lige NBA je napovedal, da se bo lige NBA Europe začela leta 2027. FOTO: Arturo Holmes/Getty Images Via AFP
Komisar lige NBA je napovedal, da se bo lige NBA Europe začela leta 2027. FOTO: Arturo Holmes/Getty Images Via AFP

Ekipa je prejela tudi posebno povabilo za nastopanje v evropskem pokalu, tako se bo takoj preizkusila tudi na mednarodni ravni. »V tekmovanju sodelujejo zelo pomembne ekipe. Za klub, ki se prvič predstavlja, je to točno takšen izziv, kakršnega si želimo,« je povabilo komentiral Dončić. 

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Luka DončićBasketball club Roma SPQRRimVanoli Basket CremonaNBANBA Europe

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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