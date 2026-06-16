Dončićev soigralec bo igral za Slovenijo

Jaxson Hayes, 213 centimetrov visok center LA Lakers, je pred kratkim pridobil vsa ustrezna soglasja ter dokumentacijo za izredno naturalizacijo – pridobil je slovensko državljanstvo in na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu podal prisego.

V zadnji sezoni je za Los Angeles Lakers odigral 75 tekem – 65 v rednem delu sezone ter 10 v končnici. V povprečju je na parketu prebil 18 minut ter v tem času prispeval 7,4 točke in 4,1 skoka na tekmo.

Za pridobitev Jaxsonovega slovenskega državljanstva se je generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Aleš Križnar zahvalil državnemu zboru in slovenski vladi, vsem pristojnim ministrstvom, OKS, veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu ter vsem ostalim, ki so k temu pripomogli.

Dodal je še, da novinec slovenski reprezentanci na prihajajočih kvalifikacijah še ne bo pomagal, a da bo s svojo mladostjo, igralskimi sposobnostmi ter veliko željo in pravim odnosom na dolgi rok pomemben člen slovenske izbrane vrste.