  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Soigralec Dončića odprl vrata v zakulisje obiska v Sloveniji

Jarred Vanderbilt je objavil videposnetek z utrinki pripravljalnega tabora, ki ga je v Sloveniji organiziral Luka Dončič.
Los Angeles Lakers so avgusta obiskali Slovenijo. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
Galerija
Los Angeles Lakers so avgusta obiskali Slovenijo. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
T. E.
8. 9. 2026 | 08:50
8. 9. 2026 | 09:05
1:30
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Ameriški košarkar Jarred Vanderbilt, soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakers, je na družbenih omrežjih delil videoposnetke s pripravljalnega tabora v Sloveniji. Tega je organiziral in sofinanciral slovenski zvezdnik, Vanderbilt pa je s kamero posnel tudi nekaj utrinkov dogajanja v zakulisju.

image_alt
Ne Luka Dončić in ne Austin Reaves, ključ je Walker Kessler

Lakers so med obiskom v Sloveniji spoznali Ljubljano, kjer so si ogledali Ljubljanski grad in se z ladjico zapeljali po Ljubljanici, ter odšli na Bled, kjer so veslali in se pomerili v golfu. Tabor je bil namenjen tako druženju kot košarkarskemu delu, zato so opravili tudi skupni trening v ljubljanskih Stožicah. 

Vanderbilt je bil nad Slovenijo navdušen in se je pošalil, da bi rad dobil tudi slovenski potni list. »Potovanje je bilo super,« je povedal nekdanji košarkar Minnesote in Utaha. »Ne bom lagal, pred prihodom sem vedel le malo, a je to vsekakor kraj, kamor se bom še vrnil. Razmišljam, da bi pridobil slovenski potni list. Bomo videli. Morda sem deloma Slovenec.«

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
So izbrali pravega?

Ne Luka Dončić in ne Austin Reaves, ključ je Walker Kessler

Sedemkratni prvak lige NBA Robert Horry v 25-letnem novincu na centrskem položaju vidi možnost preboja Los Angeles Lakers med kandidate za naslov prvaka.
7. 9. 2026 | 10:46
Preberite več
Šport  |  Košarka
LA Clippers

Milijarderji so slišali opozorilo z Dončićevega dvorišča

Komisar lige NBA Adam Silver je z ostro kaznijo za Los Angeles Clippers in njihovo vodstvo pokazal, da si milijarderji vseeno ne morejo privoščiti vsega.
Nejc Grilc 4. 9. 2026 | 10:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Po slovenskih taktih

Luka Dončić bo v Rimu izzval Slovenca, ki je izbral Francesca Tottija

Zvezdnik Los Angeles Lakers, ki sodeluje pri projektu BC Roma, ima v večnem mestu že močne tekmece. Maxima Roma je v lasti Američana Paula Matiasica.
3. 9. 2026 | 17:20
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Turizem

Je turistov v Ljubljani že preveč?

Američani postajajo čedalje bolj pomembni gostje. Kakšno vlogo ima pri tem Luka Dončić?
Manja Pušnik 3. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Mobilne storitve

Omrežje A1 končno vzpostavljeno

Klici skoraj pet ur niso bili mogoči, ravno tako so imeli težave uporabniki spletnega omrežja. Po 20. uri se razmere popravljajo, klici so spet mogoči.
7. 9. 2026 | 16:47
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Trije trgovci z dobičkom, Tuš globoko v minusu

Trgovci z živili so objavili poslovne rezultate za leto 2025. Kako so poslovali?
Maja Grgič 7. 9. 2026 | 15:00
Preberite več
Razno
Vredno branja

Vlada bi omejila, koliko država lahko pobere

Ukrep, ki ga napoveduje Janez Janša, pomeni določitev najvišje možne mere obdavčitve z vsemi davki.
Pija Kapitanovič 7. 9. 2026 | 10:14
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Roglič proti Masu na Vuelti: zasavski orel po preobrat v zadnjem tednu

Primož Roglič v zadnji teden kolesarske dirke po Španiji vstopa s tretjega mesta in 2:10 zaostanka za Enricom Masom.
Rok Tamše 7. 9. 2026 | 10:50
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta (video)

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
Promo Delo 8. 9. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Matej Golob Matzele, Modra zavarovalnica

S prožnejšim izplačevanjem rent bo pokojninsko varčevanje privlačnejše

Mesečne premije so običajno prenizke, da bi zbrana sredstva omogočala občutnejše doživljenjske ​rente.
Milka Bizovičar 8. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Stranke želijo upravljanje tveganj in donos

Pri individualnem upravljanju premoženja sta med največjimi dodanimi vrednostmi individualna obravnava in fleksibilnost.
Marjana Kristan Fazarinc 8. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Preskrba z gorivi

Logistika s še vedno dragimi naftnimi derivati

V Petrolu uvajajo velike avtocisterne, ki bodo nenehno razvažale naftne derivate, tudi na zaprte črpalke.
Borut Tavčar 5. 9. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Tehnološki razvoj

Nova tehnologija, pri kateri evropski proizvajalci prehitevajo kitajske

Evropska direktiva je prepovedala uporabo ozonu škodljivega plina v energetskih stikališčih.
Nejc Gole 5. 9. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Luka DončićSlovenijaNBALos Angeles LakersBledJarred Vanderbilt

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Smučarska zveza Slovenije

Petra Majdič se je pridružila vodstvu SZS

Nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič je nova podpredsednica Smučarske zveze Slovenije.
8. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Telo na Vuelti je povsem na meji, a Roglič še vedno lahko zmaga

Joao Almeida, ki je na dirko po Španiji prišel kot pomočnik Tadeja Pogačarja, opozarja, da vročina na Vuelti od kolesarjev terja hud davek.
8. 9. 2026 | 09:39
Preberite več
Šport  |  Tenis
OP ZDA

Kitajka poskrbela za presenečenje, Zverev zanesljivo v četrtfinalu

V četrtfinale OP ZDA se je po zmagi v treh nizih uvrstil Alexander Zverev, Kazahstanka Jelena Ribakina je premagala Naomi Osaka.
8. 9. 2026 | 09:23
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Intervju

Sestra Vesna Hiti: Afrika me je naučila, kaj je v življenju pomembno

Sestra Vesna Hiti že 35 let živi v Afriki. Doživela je vojno, genocid in begunstvo, danes pa svoje življenje posveča otrokom.
Klavdija Miko 8. 9. 2026 | 09:10
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Ukrajinski glavni državni tožilec odstopil zaradi obtožb o korupciji

Protikorupcijski organi so med preiskovanjem pisarne Ruslana Kravčenka odkrili mrežo pranja denarja.
8. 9. 2026 | 08:54
Preberite več
Šport  |  Tenis
OP ZDA

Kitajka poskrbela za presenečenje, Zverev zanesljivo v četrtfinalu

V četrtfinale OP ZDA se je po zmagi v treh nizih uvrstil Alexander Zverev, Kazahstanka Jelena Ribakina je premagala Naomi Osaka.
8. 9. 2026 | 09:23
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Intervju

Sestra Vesna Hiti: Afrika me je naučila, kaj je v življenju pomembno

Sestra Vesna Hiti že 35 let živi v Afriki. Doživela je vojno, genocid in begunstvo, danes pa svoje življenje posveča otrokom.
Klavdija Miko 8. 9. 2026 | 09:10
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Ukrajinski glavni državni tožilec odstopil zaradi obtožb o korupciji

Protikorupcijski organi so med preiskovanjem pisarne Ruslana Kravčenka odkrili mrežo pranja denarja.
8. 9. 2026 | 08:54
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
Vredno branja

Ista DNK, dve različni življenji

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Rešujemo dilemo: investicije v sklade ali delnice?

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
7. 9. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Kariera
Vredno branja

Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
7. 9. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
7. 9. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
4. 9. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo