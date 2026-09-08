Soigralec Dončića odprl vrata v zakulisje obiska v Sloveniji

Ameriški košarkar Jarred Vanderbilt, soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakers, je na družbenih omrežjih delil videoposnetke s pripravljalnega tabora v Sloveniji. Tega je organiziral in sofinanciral slovenski zvezdnik, Vanderbilt pa je s kamero posnel tudi nekaj utrinkov dogajanja v zakulisju.

Lakers so med obiskom v Sloveniji spoznali Ljubljano, kjer so si ogledali Ljubljanski grad in se z ladjico zapeljali po Ljubljanici, ter odšli na Bled, kjer so veslali in se pomerili v golfu. Tabor je bil namenjen tako druženju kot košarkarskemu delu, zato so opravili tudi skupni trening v ljubljanskih Stožicah.

Vanderbilt je bil nad Slovenijo navdušen in se je pošalil, da bi rad dobil tudi slovenski potni list. »Potovanje je bilo super,« je povedal nekdanji košarkar Minnesote in Utaha. »Ne bom lagal, pred prihodom sem vedel le malo, a je to vsekakor kraj, kamor se bom še vrnil. Razmišljam, da bi pridobil slovenski potni list. Bomo videli. Morda sem deloma Slovenec.«