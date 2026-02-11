Dončićev soigralec uredil papirje, Slovenija ima novo okrepitev

Že nekaj časa se javno govori o možnosti naturalizacije Jaxsona Hayesa, ki je zdaj tik pred uresničitvijo. Kot je poročal novinar mreže ESPN Brian Windhorst, je Hayes že uredil papirje, dobil državljanstvo in je na voljo slovenskemu selektorju Aleksandru Sekuliću.

»To se mi zdi zelo zanimiva ideja, bomo videli, kako se bo razpletlo. Seveda bi si vsak košarkar želel nastopati za svojo državo, a če to ni mogoče, bi rad izkusil igranje za reprezentanco kje drugje,« je poleti Hayes namignil, da je odprt za slovensko povabilo.

»To je zelo pametna poteza, Hayes si je s tem na nek način že kupil podaljšanje pogodbe. Zdaj je povezan z Luko Dončićem,« je motiv komentiral Windhorst. Luka z ameriškim centrom dobro sodeluje v napadu, v slovensko izbrano vrsto bo prinesel višino pod obročem, je atletsko zelo nadarjen in bi v boju z evropskimi centri lahko delal razliko pri podajah na obroč, ki jih Luka obožuje.

Kdaj bo Hayes prvič na voljo selektorju Sekuliću, bo pokazal čas, v letošnjem letu so košarkarji brez velikega mednarodnega turnirja.