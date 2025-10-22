  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Dončićev solo koncert ni bil dovolj; Reddick menda že razmišlja o spremembah

    Dončić s 43 točkami podiral rekorde, a Jezerniki so brez poškodovanega Jamesa visoko izgubili proti Bojevnikom, kjer je blestel novinec Butler.
    Luka Dončić je bil le za las oddaljen od trojnega dvojčka. FOTO: Harry How/AFP
    Galerija
    Luka Dončić je bil le za las oddaljen od trojnega dvojčka. FOTO: Harry How/AFP
    Žan Urbanija
    22. 10. 2025 | 08:20
    22. 10. 2025 | 08:32
    5:09
    A+A-

    Luka Dončić je na uvodni tekmi letošnje sezone lige NBA uprizoril predstavo za anale. Končal je pri neverjetnih 43 točkah (met iz igre 17-27), 12 skokih in devetih podajah, s čimer je bil le za las oddaljen od trojnega dvojčka.

    S tem dosežkom se je vpisal v zgodovinske knjige lige NBA. Po podatkih OptaSTATS je postal prvi igralec v zgodovini, ki je sezono odprl s 40 točkami in dvojnim dvojčkom, a je njegova ekipa kljub temu izgubila z dvomestno razliko.

    Kot drugi jezernik v zgodovini, ob legendarnem Shaquillu O'Nealu leta 2000, je presegel mejo 35 točk, deset skokov in pet podaj na uvodni tekmi sezone, še navaja Sports Illustrated. A individualna briljantnost tokrat ni zadoščala.

    »Dončić ne more vsega sam, a nocoj je res poskusil,« so še zapisali pri portalu in dodali, da mu soigralci preprosto niso ponudili dovolj podpore.

    Moč kolektiva prvakov

    Na drugi strani so Bojevniki pokazali, zakaj sodijo med favorite. Čeprav je bil Stephen Curry s 23 točkami (met 6-14) za svoje standarde razmeroma miren, kot ugotavlja The Athletic, je ekipa našla druge junake. Najbolj je izstopal novinec v zlato-modrem dresu Jimmy Butler, ki je bil z 31 točkami prvi strelec tekme, pri čemer je zadel vseh 16 prostih metov.

    Luka Dončić je uprizoril predstavo za anale. FOTO: William Liang/Reuters
    Luka Dončić je uprizoril predstavo za anale. FOTO: William Liang/Reuters

    Ključno vlogo je znova odigral vsestranski Draymond Green, ki je orkestriral napad z devetimi podajami in bil steber obrambe.

    Odločilni trenutki so nastopili v tretji četrtini, ki je že tradicionalno obdobje prevlade Bojevnikov. Tokrat sta vajeti prevzela mlajša člana ekipe. Jonathan Kuminga, ki je pred kratkim podpisal novo pogodbo, je zadel štiri trojke na poti do 17 točk, enako število točk pa je s klopi prispeval tudi ostrostrelec Buddy Hield s petimi zadetimi meti z razdalje.

    image_alt
    Marko Milić: Luko Dončića je selitev iz Dallasa prizadela

    »V drugi četrtini smo postali nekoliko statični v napadu. V prvih štirih minutah tretje četrtine pa je prevzela naša organizirana zmeda – lahka polaganja, lahki meti za tri točke iz odprtih položajev po gibanju žoge –, prevzela je košarka Bojevnikov,« je ključne minute srečanja za televizijo NBC po tekmi pojasnil Curry.

    Težave Jezernikov brez Kralja

    Odsotnost LeBrona Jamesa, ki je prvič v svoji bogati karieri izpustil uvodno tekmo sezone zaradi težav z išiasom (po poročanju Sports Illustrated bo predvidoma odsoten več tednov), se je močno poznala.

    Dončić je ob legendarnem Shaquillu O'Nealu je postal drugi jezernik, ki je presegel mejo 35/10/5 na uvodni tekmi. FOTO: Harry How/AFP
    Dončić je ob legendarnem Shaquillu O'Nealu je postal drugi jezernik, ki je presegel mejo 35/10/5 na uvodni tekmi. FOTO: Harry How/AFP

    Jezerniki so bili pretirano odvisni od Dončića. Poleg slovenskega zvezdnika je dvomestno število točk dosegel le še Austin Reaves (26 točk, devet podaj). Čeprav je Reaves odigral solidno tekmo v napadu, pa je imel hkrati najslabši indeks +/– v ekipi (–14). 

    Center Deandre Ayton, ki je prav tako debitiral za Jezernike, je dosegel deset točk in zbral le šest skokov, pri čemer ni pokazal pričakovane agresivnosti.

    Dodatno so težave domačih poglobili slab met za tri točke (le osem zadetih iz 32 poskusov) in kar 11 zgrešenih prostih metov.

    Razmere v ekipi so očitno skrb vzbujajoče, saj naj bi trener J. J. Redick po navedbah virov že po prvem porazu razmišljal o »potencialnih takojšnjih spremembah«, pišejo ameriški mediji.

    Tudi izkušeni Draymond Green je po tekmi ponudil svoj pogled na odsotnost Jamesa in vpliv Dončića: »Luka je neverjeten igralec, ampak Bron je Bron.«

    Jezerniki so bili pretirano odvisni od Luke Dončića. FOTO: Harry How/AFP
    Jezerniki so bili pretirano odvisni od Luke Dončića. FOTO: Harry How/AFP

    Prisotnost Bryantovih ob igrišču

    Uvodno tekmo sezone si je ob igrišču ogledala tudi družina pokojne legende Jezernikov Kobeja Bryanta. Kot poroča portal Sports Illustrated, sta tekmo v prvih vrstah spremljali vdova Vanessa Bryant in njuna najstarejša hči Natalia Bryant.

    Obe sta bili oblečeni v ujemajoči se črni opravi. Natalia, ki je maja diplomirala na filmski šoli Univerze Južne Kalifornije, je pred kratkim sodelovala s klubom kot kreativna direktorica pri snemanju promocijskega videa za predsezono z naslovom Forever Iconic: Purple and Gold Always.

    Odmevi s tekme: Občudovanje in skrbi

    Kot je bilo slišati v odzivih na tekmo, so navijači izražali predvsem občudovanje do Curryjeve dolgoživosti in mojstrstva, nekateri so bili navdušeni nad nepričakovanim strelskim prispevkom Kuminge, spet drugi so pohvalili energijo Hielda.

    image_alt
    Dobre predstave Cedevite Olimpije so Zvezdanu Mitroviću prinesle novo službo

    Kljub zmagi pa so nekateri privrženci Bojevnikov izrazili skrb nad ponavljanjem lanske napake – popuščanjem ob visoki prednosti.

    James je prvič v svoji karieri izpustil uvodno tekmo sezone zaradi težav z išiasom. FOTO: Harry How/AFP
    James je prvič v svoji karieri izpustil uvodno tekmo sezone zaradi težav z išiasom. FOTO: Harry How/AFP

    Za Jezernike bo naslednji preizkus domača tekma proti Volkovom iz Minnesote v petek, medtem ko bodo Bojevniki svojo prvo domačo tekmo sezone odigrali v četrtek proti Denverju.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Več iz teme

    NBALuka DončićLos Angeles LakersGolden State WarriorsLeBron JamesStephen Curry

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

