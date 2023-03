Dončićev suspenz preklican, igral bo proti Indiani

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je izognil suspenzu, zaradi katerega bi moral izpustiti eno tekmo, in bo lahko igral proti Indiana Pacers v noči na torek. Vodstvo severnoameriške lige NBA je preklicalo 16. tehnično napako v sezoni, ki jo je prejel Dončić ob porazu proti Charlotte Hornets s 104:110, je poročala portal ESPN.

Iz lige NBA so sporočili, da so ob pregledu tehnične napake to preklicali.

Dallas je sicer izgubil štiri zaporedne tekme in je padel na 11. mesto na lestvici zahodne konference, zunaj mest, ki bi ga vodila v dodatne kvalifikacije za uvrstitev v končnico.

To je že druga tehnična napaka Dončiću v tej sezoni, ki so jo preklicali. Igralci samodejno prejmejo izključitev za eno tekmo ob 16 tehničnih napakah vsako sezono.

Luka Dončić je najboljši igralec Dallasa. FOTO: Sam Sharpe/USA Today Sports

Nedeljska tehnična napaka se je zgodila dva dni po tem, ko je liga kaznovala Dončića, ker si je med porazom prejšnji teden proti Golden State Warriors drgnil prste. S to gesto naj bi sodniku očital, da je podkupljen.

Ljubljančana je liga oglobila s 35.000 dolarjev (32.532 evrov).