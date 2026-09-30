Dončićev trener: Zgrešil je hišo in se kopal v sosedovem bazenu

Moštvo Los Angeles Lakers je pred novo sezono dobilo novo podobo, okrepitve na igrišču pa se bodo tako kot na igro z Luko Dončićem morale privaditi tudi na življenje v Los Angelesu. In sprememba za vse ni enostavna, kot je v zabavni zgodbi odkril trener J. J. Redick. »Poleti sem povabil Quentina Grimesa in njegovega prijatelja, naj prespita pri meni v hiši za goste. Rad imam vsako podrobnost pod nadzorom, dal sem jima točen naslov: hišno številko, ulico, kot ga ima vsaka hiša, kako težko pa je, kajne? Pojasnil sem mu, kje najde ključ, da ima v prvem nadstropju eno, v drugem drugo spalnico, v kleti telovadnico in tako dalje,« je prvi del opisal Redick. A očitno Grimesu ni šlo vse po načrtih. »Ko sem zjutraj zapuščal igrišče za golf, sem šel k hiši, da bi se srečal z njima. A tam ni bilo ...