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Košarka

Dončićev trener: Zgrešil je hišo in se kopal v sosedovem bazenu

Trener Los Angeles Lakers J. J. Redick je pred novo sezono dobre volje, razkril je zabaven pripetljaj, ki se je zgodil v tem poletju.
J. J. Redick, Austin Reaves in Luka Dončič so pripravljeni na novo sezono. Foto LA Lakers/Instagram
Galerija
J. J. Redick, Austin Reaves in Luka Dončič so pripravljeni na novo sezono. Foto LA Lakers/Instagram
Nejc Grilc
30. 9. 2026 | 17:36
30. 9. 2026 | 18:11
2:07
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Moštvo Los Angeles Lakers je pred novo sezono dobilo novo podobo, okrepitve na igrišču pa se bodo tako kot na igro z Luko Dončićem morale privaditi tudi na življenje v Los Angelesu. In sprememba za vse ni enostavna, kot je v zabavni zgodbi odkril trener J. J. Redick.  »Poleti sem povabil Quentina Grimesa in njegovega prijatelja, naj prespita pri meni v hiši za goste. Rad imam vsako podrobnost pod nadzorom, dal sem jima točen naslov: hišno številko, ulico, kot ga ima vsaka hiša, kako težko pa je, kajne? Pojasnil sem mu, kje najde ključ, da ima v prvem nadstropju eno, v drugem drugo spalnico, v kleti telovadnico in tako dalje,« je prvi del opisal Redick. A očitno Grimesu ni šlo vse po načrtih. »Ko sem zjutraj zapuščal igrišče za golf, sem šel k hiši, da bi se srečal z njima. A tam ni bilo ...

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