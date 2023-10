Dončićev vzornik James v svoj špartanski režim vrine vino in sladico

V nadaljevanju preberite:

Zgolj še dobri trije dnevi so ostali do začetka 78. sezone lige NBA s tekmo med branilci naslova iz Denverja in 17-kratnimi šampioni LA Lakers. Med odštevanjem privlačijo največ pogledov junaki zadnjega prvenstva z najboljšim košarkarjem finala Nikolo Jokićem (Denver) in MVP celotnega leta Joelom Embiidom (Philadelphia) na čelu, a tudi člani elitne peterke, ki so zaostali za svojimi pričakovanji: Luka Dončić (Dallas), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston) in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma). Tudi zvezdniki starejšega rodu še niso rekli zadnje besede.

LeBron James je od 7. februarja letos najboljši strelec v zgodovini elitne lige, svojo 21. sezono pa pričakuje v zanj novi vlogi. Kot najstarejši igralec prvenstva, saj bo 30. decembra dopolnil že 39 let. Hkrati je še vedno med najbolje pripravljenimi asi. Kako skrbi za svoje telo in igralno formo? Katere strokovnjake in kakšno dieto je izbral? Kot pravi, v košarkarskih pravilih in logičnih zakonitostih taktike že dolgo ni omembe vrednih novosti, kaj pa se spreminja in ga žene k trdemu delu? Kako dolgo bo še vztrajal pod obroči?