Dončićev zvezdniški soigralec: Prizadevam si, da bi dobil slovenski potni list

Jaxson Hayes, center košarkarske ekipe Los Angeles Lakers, je po pripravljalni tekmi z Dallas Mavericks presenetil z informacijo, da si želi pridobiti slovenski potni list.

»Luka je moj človek. Prizadevamo si, da bi dobil slovenski potni list in da bom lahko prihodnje poletje z njim igral za Slovenijo,« je 25-letnik odgovoril na vprašanje, koliko mu pomeni igranje z Luko Dončićem.

213 centimetrov visoki košarkar iz Oklahome v mestu angelov igra že od leta 2023, v minulem letu pa je po odhodu Anthonyja Davisa zbral 35 nastopov. Pred tem je štiri sezone igral za New Orleans Pelicans.

Sportklub medtem poroča, da se je onkraj Atlantika te dni mudil tudi Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić, ki konstantno išče novega košarkarja na položaju centra, ki bi reprezentanci zagotovil stabilnost. Kot kaže, v dresu s slovenskim grbom ne bomo več videli Mika Tobeyja in Josha Neba, Alen Omić pa je že v jeseni svoje športne poti.