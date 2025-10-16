  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Dončićev zvezdniški soigralec: Prizadevam si, da bi dobil slovenski potni list

    Po pripravljalni tekmi z Dallas Mavericks je presenetil klubski kolega Luke Dončića, ki pravi, da si želi dobiti slovenski potni list.
    Jaxson Hayes je pred prestopom v Los Angeles Lakers igral za New Orleans Pelicans. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
    Jaxson Hayes je pred prestopom v Los Angeles Lakers igral za New Orleans Pelicans. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
    Matic Rupnik
    16. 10. 2025 | 11:36
    16. 10. 2025 | 12:17
    1:33
    Jaxson Hayes, center košarkarske ekipe Los Angeles Lakers, je po pripravljalni tekmi z Dallas Mavericks presenetil z informacijo, da si želi pridobiti slovenski potni list.

    Los Angeles Lakers klonili proti Dallas Mavericks

    »Luka je moj človek. Prizadevamo si, da bi dobil slovenski potni list in da bom lahko prihodnje poletje z njim igral za Slovenijo,« je 25-letnik odgovoril na vprašanje, koliko mu pomeni igranje z Luko Dončićem.

    213 centimetrov visoki košarkar iz Oklahome v mestu angelov igra že od leta 2023, v minulem letu pa je po odhodu Anthonyja Davisa zbral 35 nastopov. Pred tem je štiri sezone igral za New Orleans Pelicans.

    Sportklub medtem poroča, da se je onkraj Atlantika te dni mudil tudi Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić, ki konstantno išče novega košarkarja na položaju centra, ki bi reprezentanci zagotovil stabilnost. Kot kaže, v dresu s slovenskim grbom ne bomo več videli Mika Tobeyja in Josha Neba, Alen Omić pa je že v jeseni svoje športne poti.

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Los Angeles Lakers klonili proti Dallas Mavericks

    Jezerniki so na pripravljalni tekmi pred začetkom lige NBA izgubili s Teksašani. Luka Dončić ni igral.
    16. 10. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Ogrevanje pred sezono

    Dončić končno spet čaral na parketu NBA, jutri z Dallasom (VIDEO)

    Slovenski košarkarski as Luka Dončić je prvič zaigral na pripravah za sezono v ligi NBA, a ostal brez zmage. V četrtek proti Dallasu. Od torka bo šlo zares.
    15. 10. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Kmalu začetek sezone

    Košarkarji LA Lakers brez Dončića do prve zmage na pripravah

    Tudi pri bojevnikih v ekipi ni bilo glavnih igralcev, med njimi sta manjkala Stephen Curry in Jimmy Butler.
    13. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Podkast Hot Ones

    Luka Dončić v solzah o Britney Spears, kremšniti in muzikalih

    Luka Dončić je bil gost legendarne spletne oddaje Hot Ones, kjer zanani obrazi opravijo intervju z novinarjem Seanom Evansom, ob tem pa jejo pekoče perutničke.
    11. 10. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politbarometer

    Koliko ljudi je prepričanih, da Gibanja Svoboda ne bi volilo?

    Rekordno podporo je stranka, ki jo vodi Robert Golob, imela konec leta 2022, nato pa je v dobrem letu dni njena podpora strmoglavila.
    15. 10. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vinjete

    Veljavnost vinjet podaljšujejo za štiri mesece, na Obali jih odpravljajo

    Veljavnost vseh 1. decembra veljavnih vinjet bo po predlogu vlade podaljšana za štiri mesece.
    15. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Več iz teme

    Jaxson HayesAll-Star NBALuka Dončić

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Tenis
    Belinda Bencic

    Teniška zvezdnica razkrila grozljiva sporočila: Prostitutka in poziv k posilstvu

    Grožnje, ki jih športnice prejemajo na spletu, postajajo vse pogostejši pojav, o katerem so v zadnjih letih javno spregovorile številne tekmovalke.
    Miha Šimnovec 16. 10. 2025 | 12:14
    Novice  |  Slovenija
    Stranka Prerod

    Od kje prihajajo kadri Prebiličevega Preroda

    Vladimir Prebilič ob ustanovitvi strankeugotavlja, da je kadrovski bazen omejen, sopotnike pa je črpal v krogu liberalcev, ki se niso uveljavili v Svobodi.
    Uroš Esih 16. 10. 2025 | 11:39
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončićev zvezdniški soigralec: Prizadevam si, da bi dobil slovenski potni list

    Po pripravljalni tekmi z Dallas Mavericks je presenetil klubski kolega Luke Dončića, ki pravi, da si želi dobiti slovenski potni pass.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 11:36
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izrael se pripravlja na nadaljevanje genocida

    Izraelska okupacijska vojska vztrajno krši prekinitev ognja in grozi z nadaljevanjem napadov.
    Boštjan Videmšek 16. 10. 2025 | 11:35
    Šport  |  Drugi športi
    Futsal

    Jubilej jeklenega Igija na Kodeljevem

    Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se bo v pripravah za evropsko prvenstvo v petek pomerila z izbrano vrsto Hrvaške
    Drago Perko 16. 10. 2025 | 11:25
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončićev zvezdniški soigralec: Prizadevam si, da bi dobil slovenski potni list

    Po pripravljalni tekmi z Dallas Mavericks je presenetil klubski kolega Luke Dončića, ki pravi, da si želi dobiti slovenski potni list.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 11:36
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izrael se pripravlja na nadaljevanje genocida

    Izraelska okupacijska vojska vztrajno krši prekinitev ognja in grozi z nadaljevanjem napadov.
    Boštjan Videmšek 16. 10. 2025 | 11:35
    Šport  |  Drugi športi
    Futsal

    Jubilej jeklenega Igija na Kodeljevem

    Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se bo v pripravah za evropsko prvenstvo v petek pomerila z izbrano vrsto Hrvaške
    Drago Perko 16. 10. 2025 | 11:25
