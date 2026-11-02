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Košarka

Luka Dončić z drugega planeta: 45 točk, 15 skokov in pet ukradenih žog!

Slovenski zvezdnik je Los Angeles Lakers z odlično napadalno predstavo popeljal do domače zmage nad Torontom s 131:125, pete v novi sezoni.
Luka Dončić igra v morda najboljši formi doslej, čeprav je glede na bogato zgodovino napadalnih presežkov to težko oceniti. FOTO: Ezra Shaw/AFP
Galerija
Luka Dončić igra v morda najboljši formi doslej, čeprav je glede na bogato zgodovino napadalnih presežkov to težko oceniti. FOTO: Ezra Shaw/AFP
Nejc Grilc
2. 11. 2026 | 05:41
2. 11. 2026 | 06:06
5:24
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»Luka Dončić ne more odigrati vseh 48 minut, zato bodo tudi njegovi soigralci preprosto morali odigrati bolje,« je bil po zapravljenih 25 točkah prednosti proti Golden State Warriors slabe volje trener Los Angelesa J. J. Redick. Opozorilo je vsaj deloma zaleglo, v noči na ponedeljek so v domači dvorani Jezerniki s 131:125 odpravili Toronto in vknjižili peto zmago sezone, znova pa se je vse vrtelo okrog Ljubljančana, ki je v izjemni formi. 

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Kaj se dogaja v NBA? Le vprašanje časa je, kdaj bo na vrsti Luka Dončić

Dosegel je kar 45 točk ob odličnem metu iz igre: 12/23, za tri je metal kar 8/12 oziroma 66-odstotno, zadel je vseh 13 prostih metov! Tudi 15 skokov je za moštvo, ki je v tem elementu precej podhranjeno, zelo dragocenih, Luka je dodal še šest asistenc in pet ukradenih žog ob eni blokadi. Tudi sedem izgubljenih žog ob dejstvu, da se vse vrti okrog njega, ne kvari statistike, ko je bil Dončić na parketu, so Lakers tekmece nadigrali za kar 27 točk. 

Proti Torontu, ki bo vsaj še teden dni brez Kawhija Leonarda, je Dončić počel, kar je želel. V prvi četrtini je dosegel 16 točk, nato je že do polčasa je dosegel šest trojk za skupno 24 točk, soigralcem se je odpiralo veliko prostora,  LA pa je šel na odmor z 12 točkami naskoka. Znova so povišali prednost v tretji četrtini, ko je bil Luka v igri, v zadnji pa je večji del sedel na klopi, soigralci pa bi skoraj znova zapravili vodstvo, zato je v zaključku prišel v igro, da umiri barko in potrdi peto zmago sezone.

V takšnem ritmu bo Dončić težko nadaljeval, potreboval bo več pomoči štirih košarkarjev okrog sebe, predvsem to velja za Austina Reavesa, ki je ugasnil po vročem začetku sezone, in Walkerja Kesslerja, tudi klop še ni pokazala vsega, kar zna. Proti Torontu so se vsi odrezali nekoliko bolje kot proti Bojevnikom, Reaves je ob skromnem metu iz igre (6-16) dosegel 19 točk, Kessler je s 16 točkami in 15 skoki prikazal približno to, kar so imeli Jezerniki v mislih, ko so ga pripeljali v Kalifornijo. 


Zadnje štiri tekme Luke Dončića

45 točk, 15 skokov, 6 asistenc, 5 ukradenih žog
37 točk, 7 skokov, 5 asistenc, 2 blokadi
41 točk, 5 skokov, 9 asistenc, blokada
52 točk, 8 skokov, 10 asistenc, 2 ukradeni žogi

Quentin Grimes s 7 točkami ni popravil slabega vtisa z začetka sezone in ostaja dolžnik, zato pa sta Sandro Mamukelašvili (11) in Colin Sexton (14 točk) s klopi vnesla ravno dovolj iskrice in svežine, da je Los Angeles zdržal. Šteje zmaga, vtis bo v prihodnje moral biti boljši, če želi LA zmagovati tudi, ko Dončić ne bo igral košarke z drugega planeta. Že jutri zjutraj (4.00) jih čaka velik izziv in dvoboj z ranjenim Miamijem, ki je po štirih porazih za začetek sezone nanizal dve zmagi, Giannis Antetokounmpo pa igra košarko z rušilno močjo, ki ji v ligi ni para.

Liga NBA:

Orlando Magic 97:108 Boston Celtics
Black 23, da Silva 23; Tatum 32, George 17.

Indiana Pacers 90:98 Brooklyn Nets
Nembhard 23, Siakam 17; Porter 23, Randle 20.

Golden State Warriors 124:112 Los Angeles Clippers
Lendeborg 37, Melton 21; Hachimura 24, Sanders 16.

Los Angeles Lakers 131:125 Toronto Raptors
Dončić 45, Reaves 21; Barnes 29, Barrett 22.

Datum Tekma Ura Rezultat Dončić (točke)
2. 11. Lakers – Toronto 3.00 131:125 45 T, 15 S, 6 A
3. 11. Lakers – Miami 4.00
5. 11. Sacramento – Lakers 4.00
7. 11. Lakers – Portland 4.00
9. 11. Detroit – Lakers 0.00

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