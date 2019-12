Dončićeva pomoč s klopi je bila premalo

Ljubljana

Luka Dončić je bil v obleki eleganten kot se šika, a na igrišču ga je Dallas močno pogrešal. FOTO: AFP

800 razprodanih zaporednih tekem

Pri Dallasu so lahko ponosni na to, kako zveste imajo navijače. Že 800. zaporedno tekmo je bila dvorana razprodana, 20.1818 gledalcev. Niz se je začel 15. decembra leta 2001. V tem obdobju je Dallas igral 733 tekem rednega dela tekmovanja in 67 v končnici.

- Košarkarji Dallas so bili brez poškodovaneganemočni proti Bostonu, ki je bil boljši s 109:103. Manjši podvig se je posrečil Miamiju, ki je brez prav tako poškodovanega Gorana Dragiča prvi v sezoni v gosteh premagal Philadelphio (108:104).»Napreduje in že meče na koš, ampak proti Philadelphii in Torontu še ne bo igral,« je o zdravstvenem stanju enega od največjih zvezdnikov NBA Dončića povedal trenerV četrtem porazu na zadnjih šestih domačih tekmah je Latvijecdosegel tretji zaporedni dvojni dvojček (23 točk, met 19:8, trojke 7:2, 13 skokov). Najučinkovitejši z rezervne klopi je bil z 20 točkami v 25 minutah. Dvomestna sta bila še(13) in(10 točk, 11 podaj). Bostonov prvi mož je bilz 32 točkami.Štirinajst tekem brez poraza je trajal domači niz Philadelphie, ki ga je končal Miami. Zadnji met 4,8 sekunde pred koncem, trojko, za zmago pri zaostanku za dve točki je zgrešilDallas : Boston Celtics 103:109, Philadelphia : Miami 104:108, Cleveland : Charlotte 100:98, Detroit : Toronto 99:112, Washington : Chicago 109:110 – podaljšek, Minnesota : New Orleans 99:107, Oklahoma : Memphis 126:122, Denver : Orlando 113:104, Portland : Golden State 122:112.