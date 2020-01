Dončićeva senca ga še vedno spremlja

Šele petič v sezoni so tako košarkarji Miamija kot Dallasa izgubili na isti večer, še bolj poredko pa je Goran Dragić prekosil po strelskem učinku Luko Dončića. Tokrat mu je uspelo s 23:21, kar je bilo vendarle premalo za uspeh v derbiju vzhodne konference lige NBA. Četrti na lestvici Boston je v gosteh prekosil tretjeuvrščeno floridsko Vročico s 109:101.



Za najboljša slovenska košarkarja že lep čas veljajo različna merila. Dragić je kljub 15. porazu Miamija požel tople besede pohvale za peto najučinkovitejšo predstavo v sezoni, po 18. neuspešnem nastopu Dallasa pa so se mnogi vprašali: le kaj je bilo narobe z Dončićem, da je dosegel le 21 točk? To je bil namreč njegov peti najskromnejši strelski izkupiček v prvenstvu in komaj polovica bere s prvega soočenja s Phoenixom.

Dončić predčasno končal tekmo

V gosteh je 30. novembra natresel Soncem kar 42 točk in izenačil svoj še vedno veljavni osebni rekord, teksaško moštvo pa je zmagalo s 120:113. Revanša v Dallasu je bila prava polomija za gostitelje: po tem, ko so zaostajali že s 36 točkami razlike, so izgubili s 104:133, Dončić (met za dve točki 6:11, za tri 1:4, prosti meti 6:7, 6 skokov in 2 asistenci) pa je bil edini član začetne peterke, ki je dosegel dvomestno število točk; rezervista Jalen Brunson in Jose Barea sta jih prispevala po 15.



»Igrali smo slabo. Zelo slabo,« je razplet na kratko ocenil Dončić, ki je dokončno sedel na klop osem minut pred koncem dvoboja, ko je Dallas zaostajal s 84:120. Uvodno četrtino je izgubil z 19:32, tretjo pa kar z 22:48, kar je bila najučinkovitejša Phoenixova četrtina po letu 1990. Njegova prevlada je bila v veliki meri posledica neprepoznavnih košarkarjev Dallasa, ki je odigral dve tekmi v dveh dneh. Priložnost sta izkoristila predvsem branilec Sonc Devin Booker (32), s povprečjem 27,1 točke osmi strelec lige NBA in center Deandre Ayton (31 točk z metom iz igre 13:15 in 9 skokov). Najboljši košarkar lanskega svetovnega prvenstva, Španec Ricky Rubio, se je zadovoljil s 6 točkami in 7 asistencami.

Zakaj niso izbrali Luke?

Ayton igra po velikim pritiskom, odkar so ga izbrali kot prvega po vrsti na naboru NBA 2018, saj kljub dobrim predstavam (letos v povprečju 17,9 točke in 11,9 skoka) ne more utišati kritik, da bi se morali klubski šefi takrat odločiti za Dončića.V najslabšem primeru pa za Traeja Younga, ki je zdaj v Atlantinem dresu tretji strelec (povp. 29,2) lige NBA za Jamesom Hardnom iz Houstona (36,1) in Giannisom Antetokounmpom iz Milwaukeeja (30), hkrati pa z 9 asistencami na tekmo drugi podajalec sezone za LeBronom Jamesom iz vrst LA Lakers (10,7). Zato bržkone ni naključje, da je 211 cm visoki 21-letni Bahamec igral še posebej zavzeto proti Dallasu in le za točko zaostal za svojim strelskim rekordom v ligi NBA, lani je Denverju natresel 34 točk.



Zveni ironično, kajne: četudi Luko Dončića prehitiš le za en dan, te njegova senca spremlja vse življenje.