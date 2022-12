Dončićeva statistika za zgodovino – 60 točk, 21 skokov in 10 podaj

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v dresu Dallas Mavericks ob zmagi proti New York Knicks s 126:121 prvič v karieri v severnoameriški ligi NBA presegel mejo 60 točk, ob tem vpisal še zgodovinski trojni dvojček s kar 21 skoki in desetimi podajami. Dončić je postal sploh prvi košarkar v NBA s temi statističnimi podatki.

Pred tem je namreč le dvema košarkarjema uspelo preseči mejo 50 točk in 20 skokov ob trojnem dvojčku. To je po podatkih statističnega oddelka ESPN v šestdesetih letih prejšnjega stoletja uspelo le Wiltu Chamberlainu (dvakrat) in Elginu Baylorju.

Hkrati je 23-letni Ljubljančan šele sedmi igralec v vsej zgodovini s 50 točkami in trojnim dvojčkom ter daleč najmlajši s 23 leti in 302 dnevoma. Chamberlain je bil kot doslej najmlajši ob tem dosežku leta 1963 star 26 let in 176 dni, dodaja ESPN. Obenem je Dončiću in Dallasu uspel tudi izjemen povratek. Na tekmi so namreč še 26,1 sekunde do konca rednega dela zaostajali za devet točk, nato pa dvoboj izenačili in dobili.

V zadnjih 20 letih nobeni ekipi ni uspelo nadoknaditi takšne razlike v tako majhnem časovnem obdobju. Po podatkih statističnega oddelka ESPN na nobeni od kar 13.884 tekem v zadnjih 35 sekundah ni bilo tovrstnega povratka.

V eni najbolj razburljivih tekem v sezoni so kratkohlačniki večji del dvoboja vodili. Ob polčasu so imeli osem točk naskoka, zadnjo četrtino pa so začeli s +10. Prednost gostov, ki so igrali brez nekdanjega člana Mavericks Jalena Brunsona, se je ves čas gibala okoli deset točk, tudi slabe pol minute pred koncem je bilo na semaforju še vedno 112:103 v korist Knicks.

S trojkama sta Christian Wood in Spencer Dinwiddie Dallas približala, v zadnjih sekundah pa je Dončić najprej zadel izpod koša ter še enkrat iz igre pod osebno napako. Štiri sekunde pred koncem je Dončić pri izidu 112:115 zadel prvi prosti met, drugega pa nalašč zgrešil, a nekako prišel do odbite žoge in zadel za podaljšek.

»Tako zelo sem utrujen, potrebujem pivo za okrepčilo,« se je takoj po tekmi pošalil slovenski as in opisal zaključek rednega dela. »Imel sem srečo, do konca je bilo le nekaj sekund in žogo sem bolj v upanju vrgel proti košu. Zaostajali smo tako rekoč za deset točk v zadnjih minutah, se vrnili in dosegli izjemno ekipno zmago.«

Dončić je bil v zadnje pol minute rednega dela ter podaljšku z doseženimi koši ali podajami odgovoren za 16 od 23 točk Dallasa.

Po krajšem pogovoru z načetim Brunsonom po tekmi je ocenil tudi boljše predstave v zadnjem tednu dni. »Izjemno je, imamo še nekaj tekem pred novim letom, zato moramo igrati s pravo energijo in zmagati. Vsak dvoboj moramo odigrati s takšnim pristopom,« je še dodal Ljubljančan.

V 47:09 minute na parketu je ob 60 točkah, 21 skokih in 10 podajah ukradel še dve in izgubil štiri žoge ter podelil eno blokado. Iz igre je zadel 21 od 31 metov (od tega 2/6 za tri točk), uspešen pa je bil pri 16 od 22 prostih metih. Ob Ljubljančanu je 25 točk dosegel Dinwiddie, 19 jih je dodal Wood. Pri gostih je 33 točk zbral Quentin Grimes, 29 jih je prispeval Julius Randle (18 skokov), Mitchell Robinson pa je dvoboj končal z 20 točkami in 16 skoki.

Dallas je sicer zmagal četrtič zapovrstjo ter razmerje zmag in porazov izboljšal na 19-16. New York Knicks (18-17) so izgubili četrtič zapovrstjo.

Čančar v igro s klopi

Od slovenskih košarkarjev je ponoči zaigral tudi Vlatko Čančar v dresu Denver Nuggets. Ti so s 113:106 ugnali Sacramento Kings (17-15) in so na vrhu zahoda z razmerjem 22-11.

Čančar je ponoči v igro prišel s klopi ter odigral 29:29 minute, v tem času pa dosegel osem točk, štiri skoke in tri podaje. Iz igre je zadel tri od petih metov, od tega dva od treh za tri točke. Ob njem je Michael Porter ml. dosegel 30 točk, Jamal Murray jih je dodal 25, Nikola Jokić pa 20 ob 11 podajah in devetih skokih.

Na preostalih tekmah se je po Dončiću statistično najbolj izkazal Joel Embiid, ki je ob porazu Philadelphia 76ers proti Washington Wizards s 111:116 dosegel 48 točk in deset skokov.

Zmag sta se ponoči veselili še ekipi iz Los Angelesa. Lakers so bili boljši od Orlanda, Clippers pa od Toronta. Vodilni na vzhodu Boston je na krilih Jaylena Browna (39 točk) in Jaysona Tatuma (38) slavil proti Houstonu. Zmagala je tudi Indiana, ki je bila boljša od Atlante, pa Phoenix, ki je ugnal Memphis. Oklahoma je dobila dvoboj proti San Antoniu, prvaki Golden State pa so bili boljši od Charlotte Hornets.