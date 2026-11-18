Los Angeles Lakers so na izjemno napetem obračunu s Charlotte Hornets prišli do devete zaporedne zmage. Odpor Sršenov so slovenski zvezdnik Luka Dončić in soigralci strli šele po podaljšku in se razveselil zmage s 118:114. Ljubljančan je imel težave z osebnimi napakami, zato je vloga prve violine pripadla danes izjemnemu Quentinu Grimesu.

Slovenskemu asu so že v prvi četrtini dosodili tri osebne napake, tretjo v napadalni akciji. Trener JJ Redick je zahteval pregled videoposnetka, a je osebna napaka obveljala. Pred koncem prvega polčasa so sodniki Dončiću pripisali še četrto napako. Ta je močno razburila Redicka, ki je bil vidno nezadovoljen s sodniškim kriterijem. Delivci pravice so mu nato dosodili tehnično napako. Ljubljančan sicer ni bil strelsko razpoložen. Metal je 38-odstotno iz igre in 33-odstotno izza črte za tri točke, a je kljub temu dosegel 36 točk. Ob tem je prispeval še šest skokov in sedem podaj.

Lakers so si manjši zaostanek pridelali že na začetku tekme, tekmeci iz Charlotta pa so do konca tretje četrtine prednost povečali na 13 točk. V zadnji četrtini so nato Jezerniki zaostanek izničili, predvsem po zaslugi odličnega Quentina Grimesa, ki je blestel v odsotnosti Austina Reavesa in Walkerja Kesslerja ter težavah Dončića z osebnimi napakami. Dosegel je 47 točk, od tega 21 v zadnji četrtini, vključno z metom za izenačenje obračuna tik pred koncem dvoboja. Tako je dvoboj poslal v podaljšek. V tem so Sršeni dosegli le tri točke proti sedmim Jezernikov.

Na drugi strani parketa je bil najboljši strelec Brandon Miller z 28 točkami, sledil mu je Naz Reid s 23. Poleg njiju so še trije košarkarji (Coby White, Royce O'Neale in Grant Williams) prispevali vsaj dvomestno število točk. Pri Lakers je to uspelo Dončiću, Grimesu in Collinu Sextonu (10).

Košarkarji iz mesta angelov so z zmago znova skočili na prvo mesto v zahodni konferenci. San Antonio Spurs so danes izgubili s 93:105 z Detroit Pistons, ob tem je francoski zvezdnik Victor Wembanyama vknjižil 25 točk in 18 skokov. Naslednja tekma Lakers čaka jutri ob 4.00 z Utah Jazz.