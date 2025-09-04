  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Dončićevi tekmeci pod preiskavo

    Vodstvo lige NBA preiskuje spozorsko pogodbo, ki naj bi jo Kawhi Leonard podpisal s podjetjem Aspiration. Los Angeles Clippers goljufijo zanikajo.
    Kawhi Leonard naj bi prejel dodatno plačo prek sponzorja, za katerim se skriva lastnik losangeleškega kluba. FOTO: Gary A. Vasquez/Imagn Images Via Reuters Connect
    Kawhi Leonard naj bi prejel dodatno plačo prek sponzorja, za katerim se skriva lastnik losangeleškega kluba. FOTO: Gary A. Vasquez/Imagn Images Via Reuters Connect
    Š. R., STA
    4. 9. 2025 | 10:50
    4. 9. 2025 | 12:11
    2:49
    Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA preiskuje obtožbe, da so vodilni možje kalifornijskega kluba Los Angeles Clippers in njihov zvezdnik Kawhi Leonard zaobšli finančna pravila. Vodilni v klubu in košarkar niso spoštovali zgornje meje plač igralcev v ligi.

    Ameriški novinar Pablo Torre je razkril, da naj bi Leonard podpisal sponzorsko pogodbo z zdaj že ugasnjenim podjetjem Aspiration, ki ga je s 50 milijoni dolarjev financiral lastnik Clippers Steve Ballmer. Leonard naj bi tako prejel dodatno plačo prek sponzorja, za katerim se skriva lastnik losangeleškega kluba, s čimer naj bi zaobšli pravila lige NBA.

    Obtožbe zanikajo, preiskavo pozdravljajo

    Pri Clippers, za katere Leonard igra od sezone 2019/20 in je od takrat zaslužil približno 244 milijonov dolarjev, zanikajo kakršno koli goljufijo. V izjavi so dejali, da pozdravljajo in podpirajo preiskavo lige. »Seznanjeni smo z medijskimi poročili v zvezi z Los Angeles Clippers in bomo preiskali zadevo,« je dejal novinarski predstavnik lige NBA Mike Bass.

    Ballmerju očitajo, da je investiral v startup, ki naj bi v štirih letih Leonardu nakazal 28 milijonov ameriških dolarjev, on pa v bistvu zanj ne bi naredil ničesar. Podjetje, ki se je ukvarjalo s sajenjem dreves, je bankrotiralo, nekdanji zaposleni pa je obtožbe prvič izpostavil v podcastu. Ballmer je najbogatejši med lastniki ekip lige NBA in ima po podatkih Forbesa neto premoženje v višini 153 milijard dolarjev.

    Steve Ballmer ima po podatkih Forbesa premoženje v višini več kot 150 milijard dolarjev. FOTO: Steven Bisig/Usa Today Sports Via Reuters Con
    Steve Ballmer ima po podatkih Forbesa premoženje v višini več kot 150 milijard dolarjev. FOTO: Steven Bisig/Usa Today Sports Via Reuters Con

    V ligi NBA lahko ekipe v plače svojih igralcev vlagajo le določen skupni znesek. Zgornja meja je odvisna od prihodkov lige in se ustrezno spreminja. Za prekoračitev te omejitve se naložijo visoke globe. Med drugim si liga NBA prizadeva ta mehanizem uporabljati za zagotovitev enakih možnosti za ekipe in bolj uravnoteženo ligo.

    Kolektivna pogodba v ligi NBA izrecno prepoveduje kakršne koli skrivne dogovore med ekipami in igralci. Ballmerja obtožujejo, da je sponzorski sporazum izkoristil na način, da Leonardu izplača več, kot znaša njegova pogodba, kar bi bila kršitev pravil lige NBA.

    Več iz teme

    Kawhi LeonardLiga NBALos Angeles ClippersSteve Ballmer

