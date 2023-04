Dončićevi šefi bodo morali globoko seči v blagajno za plačilo globe

Vodstvo košarkarske lige NBA je danes kaznovalo ekipo slovenskega zvezdnika Luke Dončića, Dallas Mavericks, zaradi kršenja pravil tekmovanja. Dallas bo moral plačati 750.000 dolarjev oziroma 680.000 evrov.

Kazen je povezana z odločitvijo Dallasa, da na predzadnji tekmi rednega dela sezone s Chicagom 7. aprila, ki jo je Dončičeva ekipa izgubila s 112:115, ne pošlje v igro ključnih igralcev. Takrat je tudi tudi slovenski zvezdnik igral le dobrih 12 minut.

V NBA so ocenili, da je šlo za potezo, ki je vodila do namernega poraza. S tem naj bi Dallas dosegel nižjo uvrstitev v rednem delu tekmovanja in tako pridobil možnosti za boljši izbor na naboru lige za leto 2023. Obenem pa so ugotovili, da košarkarji, ki so igrali, niso želeli namerno izgubiti.

»Odločitev Dallasa, da omeji nastope ključnih igralcev proti Chicagu, je načela integriteto našega športa. S to potezo so razočarali navijače in ligo,« je v izjavi sporočil Joe Dumars, izvršni podpredsednik lige in vodja košarkarskih operacij.

Draga »organizacijska odločitev«

Dallas je že po tem porazu ostal tudi brez teoretičnih možnosti za nastop v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v končnico. Teksaški klub je končal med desetimi najslabšimi ekipami lige, tako da ima možnosti za boljši izbor na naboru NBA za mlade igralce.

Dallasov trener Dallasa Jason Kidd je takrat potezo, da večina rednih članov prve postave Dallasa ostane na klopi, označil za »organizacijsko odločitev«, izbiro pa pripisal lastniku Marku Cubanu in generalnemu direktorju Nicu Harrisonu.

Portal ESPN je že ob najavi preiskave spornega dogajanja zapisal, da je lastnik Dallasa Cuban leta 2018 že plačal kazen v višini 600.000 dolarjev, ker je javno priznal, da so Mavs namerno izgubili tekmo. Pravila lige NBA namreč vsebujejo tudi ukrepe proti lastnikom, ki poskušajo izgubiti ali nadzorovati rezultat tekem.