Dončićevi soigralci na poti v neznano: Čaka nas veliko dobre hrane

Še enkrat je Luka Dončić dokazal, da ima ob sebi spretno moštvo, ki skrbi za njegovo podobo v javnosti. Vabilo na mini priprave v Sloveniji je poželo veliko pozornosti, presenetilo pa je tudi njegove nove soigralce, ki vabila na štiridnevno druženje v Sloveniji ne bodo zamudili.

Kot poročajo novinarji, ki pobližje spremljajo Los Angeles Lakers v Kaliforniji, se bodo soigralci Dončiću za štiri dni pridružili v Ljubljani v avgustu. Bolj kot košarki bodo priprave namenjene spoznavanju in druženju ter ustvarjanju kemije v moštvu, s katero želijo navduševati tudi na parketu, ko se bo liga NBA jeseni vrnila v tekmovalni ritem.

V prihodnji sezoni bosta Dončić in Looney združila moči. FOTO: Stephen Lew/Reuters

»Seveda. Tega nikakor ne smem zamuditi. Kaj pričakujem? Iskreno, nimam nobenih posebnih pričakovanj. Tja odhajam povsem odprtih misli. Veselim se druženja z novimi soigralci v novi državi in res sem navdušen. Igral sem z nekaterimi fanti iz tistega dela sveta, eden od mojih trenerjev pa je bil iz Srbije. Veliko mi je pripovedoval o Luki in o tem delu Evrope. Komaj čakam, da spoznam tamkajšnjo kulturo, poskusim veliko dobre hrane, odigram veliko dobre košarke in opravim veliko odličnih pogovorov. Res se veselim,« je bil nad priložnostjo navdušen

Veteran, ki je najboljša leta kariere preživel ob Stephu Curryju v Golden Statu, je vajen igrati z zvezdniškim branilcem, izkušnja z Dončićem pa bo vendarle drugačna. V Los Angelesu upajo, da ima 30-letni Looney po spodleteli epizodi v New Orleansu (odigral je le 21 tekem) v rezervoarju še dovolj goriva vsaj za eno produktivno sezono v Kaliforniji.