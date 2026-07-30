Dončićevi soigralci na poti v neznano: Čaka nas veliko dobre hrane

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Še enkrat je Luka Dončić dokazal, da ima ob sebi spretno moštvo, ki skrbi za njegovo podobo v javnosti. Vabilo na mini priprave v Sloveniji je poželo veliko pozornosti, presenetilo pa je tudi njegove nove soigralce, ki vabila na štiridnevno druženje v Sloveniji ne bodo zamudili.
Kot poročajo novinarji, ki pobližje spremljajo Los Angeles Lakers v Kaliforniji, se bodo soigralci Dončiću za štiri dni pridružili v Ljubljani v avgustu. Bolj kot košarki bodo priprave namenjene spoznavanju in druženju ter ustvarjanju kemije v moštvu, s katero želijo navduševati tudi na parketu, ko se bo liga NBA jeseni vrnila v tekmovalni ritem.
Veteran, ki je najboljša leta kariere preživel ob Stephu Curryju v Golden Statu, je vajen igrati z zvezdniškim branilcem, izkušnja z Dončićem pa bo vendarle drugačna. V Los Angelesu upajo, da ima 30-letni Looney po spodleteli epizodi v New Orleansu (odigral je le 21 tekem) v rezervoarju še dovolj goriva vsaj za eno produktivno sezono v Kaliforniji.
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