Dončićevi šovi so že stalnica

Navijači košarkarjev Dallasa so po desetih tekmah vendarle dočakali okrevanje Kristapsa Porzingisa in videli novo odlično predstavo Luke Dončića (36 točk, 10 skokov in 9 asistenc), ne pa tudi 28. zmage svojih ljubljencev v 43 tekmah v ligi NBA. LA Clippers, drugouvrščeni v zahodni konferenci, so bili še drugič v sezoni uspešnejši od Teksačanov, tokrat v gosteh s 110:107.



Bučno napovedani dvoboj vrhunskih moštev z dvema velezvezdnikoma – Luko Dončićem in junakom lanskega finala Kawhijem Leonardom – je bil izenačen vse do zadnjih sekund, čeprav je kalifornijska zasedba kmalu po začetku drugega polčasa vodila s 65:51. Celotno dogajanje pa je ostalo v senci nezgode Dallasovega krilnega centra Dwighta Powella, ki si je po devetih minutah igre poškodoval ahilovo tetivo in moral z igrišča; bržkone za daljši čas. Gledalci so onemeli, saj niso mogli verjeti, da so domači košarkarji izgubili pomembnega aduta, ki ga je lastnik kluba Mark Cuban pred dnevi označil za srce in dušo moštva. Powell je dosegal 9,6 točke na tekmo ob 64-odstotnem izkoristku metov in dodal 5,7 skoka.



»Težko je, ko izgubiš soigralca, ki vsak večer gara na vso moč. Dwight je krasen fant, na igrišču in zunaj njega nam daje ogromno, zato smo veliko izgubili. Ni si zaslužil takšne poškodbe, prepričan pa sem, da se bo na igrišča vrnil še močnejši,« je bil prizadet Dončić, ki je dosegel 24 točk v drugem polčasu, a ni imel prav velike pomoči. Rekonvalescent Porzingis je prispeval 10 točk ob skromnem metu 4:17, branilec Tim Hardaway 13 točk, center Boban Marjanović pa 12, kar je bilo premalo, da bi lahko Dallas prišel do pete zaporedne zmage.

Rivers: Luka lahko postane MVP

LA Clippers so šestič zapored nastopili brez svojega drugega najučinkovitejšega moža, krila Paula Georgea, ki ima načeto zadnjo stegensko mišico. Toda med njegovo odsotnostjo igra Kawhi Leonard še bolje kot običajno. V Dallasu je dosegel 36 točk, kolikor je njegovo povprečje med Georgeovo odsotnostjo, in dodal 11 skokov, branilca Landry Shamet (18) in Lou Williams (16) ter krilni center Montrezl Harrell (12) pa so prispevali pomemben delež.



Luka Dončić je enajstič v sezoni dosegel vsaj 35 točk ter s povprečjem 29,1 ostaja četrti na razpredelnici najboljših strelcev prvenstva za Jamesom Hardnom iz Houstona (36,9), Giannisom Antetokounmpom iz Milwaukeeja (30) in Traejem Youngom iz Atlante (29,2). Zato se mu trener LA Clippers, Doc Rivers, vnovič ni mogel načuditi: »V Dallasu me razumljivo sprašujejo, kdo je boljši, Luka ali Kawhi. Menim, da je Luka kandidat za najboljšega košarkarja sezone, toda na seznam bi lahko dodal še šest imen. Lukove predstave me ne presenečajo več, nisem pa se navadil na podatek, da šele drugo leto igra v ligi NBA. Občutek imam, da je med nami že dolgo, kar je dokaz njegove veličine.«