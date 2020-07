Dončićevih 14 točk na uvodni tekmi priprav

Ljubljana - Potem ko je v severnoameriški košarkarski ligi NBA prvo pripravljalno tekmo po koronavirusnem premoru uspešno prestal Goran Dragić z Miamijem, je vrnitev na parket v Orlandu dočakal še Luka Dončić z Dallasom. Navijače je prestrašil v tretji četrtini, ko si je zvil gleženj in odšepal s parketa, a je po tekmi povedal, da je z nogo vse v redu.



Dallas Mavericks so s 108:104 premagali Los Angeles Lakers, Dončić je v 16 minutah k zmagi prispeval 14 točk, pet skokov in šest podaj. Prvi strelec Dallasa je bil Seth Curry, ki je v 15 minutah tekmecem nasul 23 točk, iz igre je metal 8:8, vključno s šestimi trojkami. Boban Marjanović je v igro vstopil s klopi in v 23 minutah tekmo končal pri 17 točkah, 13 skokih, dveh asistencah, dveh blokadah in ukradeni žogi.



Izkazal se je tudi Dončić, ki je že po dveh minutah na parketu zadel trojko, privoščil pa si je tudi zabijanje. Navijače je 21-letni Slovenec zelo prestrašil v tretji četrtini, ko si je zvil gleženj, nato pa odšepal z igrišča in se ni več vrnil v igro.

Trener Dallasa Rick Carlisle je novinarjem zatrdil, da je Dončić zapustil igro zato, da je odšel na raztegovanje. Tudi Dončić je po tekmi zatrdil, da ne gre zganjati preplaha.



»Gre le za pripravljalno tekmo, vse je v redu. Glede vzdušja na parketu pa je zagotovo precej drugačno, kot je bilo prej, precej je govorjenja, a sem smo prišli igrat košarko in dali bomo vse od sebe,« je dejal slovenski zvezdnik lige NBA po tekmi.

Na drugi strani sta prva zvezdnika Jezernikov LeBron James in Anthony Davis igrala v prvem polčasu in oba dosegla po 12 točk, James je dodal še pet asistenc in tri skoke.



Prve pripravljalne tekme v najmočnejši košarkarski ligi na svetu namesto 48 minut potekajo 40 minut. Redni del sezone po ustaljenem časovnem formatu, torej z vsako četrtino po 12 minut, se bo v Disneyjevem športnem kompleksu na Floridi nadaljeval 30. julija.