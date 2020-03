Dončićevih 28 točk dovolj zmago nad Denverjem (VIDEO)

Dallas edini brez treh zaporednih porazov



Miami bi si lahko zagotovil končnico

Preden je vodstvo lige NBA zaradi koronavirusa prekinilo sezono , so košarkarji Dallas Mavericks v zadnji še odigrani tekmi doma s 113:97 premagali Denver Nuggets. Slovenski zvezdnikje za zmagovalce prispeval 28 točk, devet podaj in šest skokov. Miami Heatje presenetljivo izgubil proti Charlotte Hornets.Košarkarji so v Dallasu o odločitvi prekinitve lige slišali sredi tretje četrtine, a so tekmo, v kateri je blestellahko odigrali do konca. Srb je imel z 31 točkami in 17 skoki tekmo kariere. Na drugi strani je bil najboljši strelec Denverja, pri katerem tretji Slovenec v NBA Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro,s 25 točkami.Mavericksi, ki so igrali brezter poškodovanihin, so po dveh porazih prišli do nove zmage in tako ostajajo edino moštvo v ligi brez treh zaporednih porazov.Miami pa je moral z 98:109 priznati premoč Charlottu, ki je na mestih, ki ne vodijo v končnico. Miami bi si s to zmago že lahko dokončno zagotovil končnico, a so izbranci trenerjapo odlični prvi četrtini popustili.je k zmagi prispeval 30 točk. Najboljši strelec vročice je bils 24 točkami. Dragić tokrat ni bil pri metu, dosegel je le tri točke (1/9 iz igre, 0/4 za tri), temu je dodal še po pet podaj in skokov.Vodstvo lige NBA je zaradi koronavirusa prekinilo nadaljevanje letošnje sezone, potem ko so odkrili, da je center Utah Jazzokužen s tem virusom. Zaenkrat še ni jasno, kaj bo z nadaljevanjem letošnje sezone, katere redni del bi se moral končati 15. aprila.