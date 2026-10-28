Dončićevih 41 točk ni bilo dovolj, Lakers utrpeli prvi poraz

Los Angeles Lakers so vknjižili prvi poraz v novi sezoni. V domači Crypto.com areni so jih s 136:129 premagali Portland Trail Blazers, ki tako tudi po obisku mesta angelov ostajajo neporaženi. Z 41 točkami je bil prvo ime tekme slovenski zvezdnik Luka Dončić.

Jezerniki so si na začetku prve četrtine priigrali manjšo prednost, ki so jo prenesli tudi v drugi del. Takrat so košarkarji iz Oregona zaostanek stopili, sledil pa je odgovor Lakers, ki so ob odhodu v slačilnico vodili s 73:68. Tretja četrtina je pripadla gostom, čeprav so jo bolje začeli varovanci JJ Redicka, ki so nemudoma pobegnili na +11.

A Trail Blazers so se znova zbrali in so se pred začetkom zadnjega dela domači ekipi približali na vsega tri točke. Zaostanek so izničili in pritisnili na plin ter si priigrali osem točk prednosti. Kmalu po kratkem odmoru na zahtevo strokovnega štaba Lakers so domači rezultat poravnali, nato je sledila napeta končnica, v kateri pa so bili uspešnejši gostje.

Slovenski zvezdnik je kljub porazu domače privržence navdušil z odlično predstavo. Dosegel je 41 točk, od tega 21 v prvi četrtini, in prispeval še pet skokov in devet podaj. Poleg Ljubljančana je bil strelsko najbolj razpoložen Austin Reaves s 26 točkami. Odličen nastop s klopi je uspel tudi gruzijskemu igralcu Sandru Mamukelašviliju, ki je zbral 17 točk, največ v dresu Jezernikov. Center Walker Kessler je dodal 13 točk in osem skokov.

Pri gostih sta se pod največ točk podpisala Deni Avdija in razvpiti Ja Morant. Izvrstni obrambni igralec Jrue Holiday je pomagal z 21 točkami, center Robert Williams III pa je vknjižil 14 točk in deset skokov. Naslednja tekma Lakers čaka 29. oktobra (3.30) proti Los Angeles Clippers, ki so jih letos že premagali.