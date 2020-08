FOTO:Dončićevih 42 točk je bilo premalo

Ljubljana

Izključitev Kristapsa Porzingisa v 27. minuti je bila ključna za razplet dvoboja. FOTO: Kevin C. Cox/AFP

Kawhi Leonard je bil po pričakovanju prvi mož LA Clipers. FOTO: Kevin C. Cox/AFP



LA Clippers (2) : Dallas (7) 118:110 – 1:0



Toronto (2) : Brooklyn (7) 134:110 – 1:0

Boston (3) : Philadelphia (6) 109:101 – 1:0

Denver (3) : Utah (6) 135:125 po podaljšku – 1:0

- Košarkarji Dallasa so končnico NBA v Orlandu začeli s porazom proti LA Clipers. Tekmeci iz Los Angelesa, sicer drugi po rednem delu v zahodni konferenci, so bili boljši s 118:110. Slovenski čudežni dečekje svoj prvo tekmo končnice izpeljal v svojem slogu in jo končal s sicer odličnim točkovnim izkupičkom 42 točk, a brez dvojnega dvojčka ali trojčka. V 38 minutah je zbral še devet podaj in sedem skokov.Toda manjši črn madež v njegovi statistiki je bilo število izgubljenih žog, kar enajst, od tega je po hudem pritisku tekmečevih branilcev od prve sekunde izgubil štiri v uvodnih dveh minutah. LA Clipers je »letel« in si še pred iztekom treh minut priigral kar 16 točk prednosti, 18:2.Sporni trenutek, ki je prelomil prvi dvoboj, je bila izključitev drugega teksaškega aduta, ki se je po prerivanju Dončića inv 27. minuti zapletel v spor in jo odnesel z drugo tehnično napako ter izključitvijo.»Zaščitil me je. Potegnil se je za soigralca. Celotna ekipa se je strinjala z njegovo potezo. Res ni bilo pošteno, da so ga sodniki izključili,« je po tekmi potožil Dončić.Tekmo so zaznamovali številni preobrati, Dallas je hitro ujel zaostanek, ušel tudi za 14 točk (50:36). Ob Latvijčevi izključitvi je bil Dallas v vodstvu z 71:66. Dončić, ki se je po slabem vstopu v tekmo in krajšem posedanju na rezervni klopi hitro opomogel, je bil nato ključni Dallasov mož, ki pa je imel ob sebi premalo razpoloženih soigralcev za prvo in zanj zgodovinsko zmago v dvobojih na izpadanje.V zadnji četrtini je Dončič dosegel 11 točk od Dallasovih 13. Druga tekma bo v noči na četrtek.Igra se na štiri zmage.i –(Leonard 29 – met 21:11, za tri 7:1, 12 skokov in 6 podaj, George 27 (22:10, za tri 11:4), Morris 19, Williams 14, Zubac 10 in 10 skokov; Dončić 42 – 21:13, za tri 6:2, prosti meti 15:14, 9 podaj in 7 skokov v 38 minutah, Hardaway 18, Porzingis in Se. Curry po 14 (za tri oba po 8:4), Finney Smith 9, Kidd Gilchrist 6, Kleber 3, Marjanović in Burke po 2.(VanVleet 30 – za tri 10:8, 11 podaj, Ibaka 22, Siakam 18 in 11 skokov, Lowry 16, M. Gasol 13; Luwawu Cabarrot 26 – za tri 9:6 za tri), Harris 19, Allen (12 skokov) in LeVert po 15, Temple 12, T. Johnson 7, Kurucs 6, Martin 5, Anderson 3, Hall 2.(Tatum 32 – 21:10, 13 skokov, Brown 29, za tri 8:5, Walker 19, Hayward 12; Embiid 26 in 16 skokov, Richardson in Burks po 18.(Murray 36 – za tri 9:6, Jokić 29 – 21:11, za tri 7:4 in 10 skokov, Grant 19, Morris 14, Porter Jr. 13; Mitchell 57 – 33:19, za tri 15:6, prosti meti 13:13), Ingles 19, za tri 12:5), Clarkson 18, Gobert 17 – 18:11).